Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

Из стран-соседей меньше, чем в Беларуси, пользуются наличкой только в Польше, хотя общая сумма наличных злотых (на душу населения) там намного больше – из-за намного более высоких зарплат и уровня потребления.

А больше всего «любят» наличку – в Молдове и Украине, где высока доля теневой экономики и ещё не так сильно, как в Беларуси, развита безналичная платёжная сеть в торговле.

Но степень использования налички в этих странах падет очень быстро последние 6 лет. В то время как в Беларуси она, наоборот, увеличивается последние 2 года.

Так, удельный вес наличной денежной массы в сумме «денег для обеспечения текущего потребления» – в денежном агрегате «М1 населения», в т.н. «горячих деньгах населения» – в Молдове и Украине упал с почти 90% и более 80% – до 66,0% и 70,6% соответственно.

А в Беларуси – вырос с 50% до почти 60%. И через какое-то время Молдова и Украина достигнут уровень Беларуси.