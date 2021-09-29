Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 31 сер, 2021 08:53
Зарплаты учителей в Украине уже выше, чем в Беларуси. Но белорусские врачи зарабатывают больше украинских
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:54
Доллар, нефть, курсы валют – динамика и тренды, лидеры и аутсайдеры. Валютно-курсовой рейтинг СНГ и Новой Европы
диаграммы
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:34
Сколько СДР раздал МВФ по странам
как изменились ЗВР стран после этого
размер ЗВР по странам
ЗВР на душу населения по странам
(страны СНГ и Новой Европы)
диаграммы
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:59
Беларусь – единственная страна в регионе, где люди выносят деньги из банков
диаграммы
сравнивается динамика объёма депозитов физлиц в 2021 году по странам:
Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Россия
Украина
Додано: Вів 21 вер, 2021 14:02
МВФ оценил ВВП стран мира по ППС
Рейтинг стран по размеру ВВП по ППС - СНГ, Европа
диаграммы
"в количественном выражении, по ППС, Беларусь по ВВП в Европе – 22-я. Украина поднялась до 12-го места. А Польша стала 6-й."
Додано: Сер 22 вер, 2021 12:57
МВФ оценил ВВП стран мира по ППС на душу населения
Рейтинг стран по размеру ВВП по ППС на душу населения - СНГ, Европа, мир
диаграммы
Додано: Чет 23 вер, 2021 12:43
Прогноз экономик стран от МВФ на 5 лет вперёд
Каким будет ВВП (по ППС и номинальный - на душу населения) стран СНГ и Новой Европы - рейтинг, кто вырастет больше других
графики
Додано: Пон 27 вер, 2021 17:25
Рейтинг стран СНГ и Новой Европы по реальному росту ВВП
Свежие данные (2 кв.2021)
Додано: Сер 29 вер, 2021 12:37
Как изменился долларовый ВВП стран нашего региона после ковид-кризиса?
Свежий рейтинг стран по размеру и динамике номинального ВВП в долларах
Где экономика выросла, где - упала
диаграммы и графики
Додано: Чет 30 вер, 2021 14:41
Кто в нашем регионе стал богаче, а кто – беднее после кризиса? Сравним ВВП стран в долларах на душу населения
рейтинг и динамика среднедушевого ВВП стран СНГ и Новой Европы
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