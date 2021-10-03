Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 04 жов, 2021 07:57
Доллар и нефть «прут» вверх. Но нашлись валюты и покруче доллара. Свежий курсовой рейтинг валют Новой Европы и СНГ https://infobank.by/infolineview/dollar ... j-rejting/ Сентябрь ознаменовался глобальным усилением доллара США – до максимума этого года, и ростом цен на нефть – до максимума за 3 года. На динамике этих двух главных мировых параметров были основаны курсовые движения всех валют Европы и СНГ.
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