Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

Сентябрь ознаменовался глобальным усилением доллара США – до максимума этого года, и ростом цен на нефть – до максимума за 3 года.
На динамике этих двух главных мировых параметров были основаны курсовые движения всех валют Европы и СНГ.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 04 жов, 2021 07:57
Доллар и нефть «прут» вверх. Но нашлись валюты и покруче доллара. Свежий курсовой рейтинг валют Новой Европы и СНГ
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:36
Сумма и динамика депозитов населения в банках Беларуси и не только
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сравнения по странам
Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Россия
Украина
Додано: Сер 27 жов, 2021 14:04
в России - рекордная смертность за 76 лет после войны
а у других соседей РБ смертность уже идёт на уменьшение
Сравниваются: Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина
Страшные цифры и графики последствий ковид-пандемии вокруг (и «в»?) Беларуси
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:47
Новый курсовой рейтинг: самые ослабевшие и укрепившиеся валюты ноября, и не только
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