Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 04 жов, 2021 07:57
Доллар и нефть «прут» вверх. Но нашлись валюты и покруче доллара. Свежий курсовой рейтинг валют Новой Европы и СНГ https://infobank.by/infolineview/dollar ... j-rejting/ Сентябрь ознаменовался глобальным усилением доллара США – до максимума этого года, и ростом цен на нефть – до максимума за 3 года. На динамике этих двух главных мировых параметров были основаны курсовые движения всех валют Европы и СНГ.
диаграммы
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:36
Сумма и динамика депозитов населения в банках Беларуси и не только https://infobank.by/infolineview/depozi ... m-sektore/
диаграммы
сравнения по странам
Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Россия
Украина
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Додано: Сер 27 жов, 2021 14:04
в России - рекордная смертность за 76 лет после войны
а у других соседей РБ смертность уже идёт на уменьшение
Сравниваются: Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина
Страшные цифры и графики последствий ковид-пандемии вокруг (и «в»?) Беларуси https://infobank.by/infolineview/strash ... -belarusi/
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Додано: Чет 02 гру, 2021 16:47
Новый курсовой рейтинг: самые ослабевшие и укрепившиеся валюты ноября, и не только https://infobank.by/infolineview/novyj- ... ne-toljko/
больше всего из восточноевропейских валют упали к доллару форинт Венгрии и злотый Польши. Меньше других в Новой Европе ослабла крона Чехии.
российский рубль упал к доллару на наибольший среди всех остальных валют региона процент, став в ноябре аутсайдером курсового рейтинга стран СНГ и Новой Европы. Лидером же ноябрьского курсового рейтинга оказался лари Грузии
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Додано: Пон 06 гру, 2021 17:10
Долларовый размер банковской системы Беларуси стал наибольшим за 7 лет. Но только на 1 месяц https://infobank.by/infolineview/dollar ... -1-mesyac/
диаграммы
Для сравнения, даны объёмы активов банковских систем: Беларусь, Грузия, Казахстан, Литва, Молдова, Польша, Россия, Украина...
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Додано: Вів 07 гру, 2021 12:41
Первые данные динамики ВВП III квартала
по странам:
Беларусь
Венгрия
Казахстан
Латвия
Литва
Польша
Россия
Румыния
Украина
Эстония
https://infobank.by/infolineview/zatyag ... a-sankcij/
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Додано: Пон 20 гру, 2021 18:15
Только одна страна в регионе нарастила свои ЗВР в ноябре. Какая? https://infobank.by/infolineview/toljko ... re-kakaya/
рейтинг стран СНГ и Новой Европы по размеру, на душу населения и динамике ЗВР
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