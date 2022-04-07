Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

Сентябрь ознаменовался глобальным усилением доллара США – до максимума этого года, и ростом цен на нефть – до максимума за 3 года.
На динамике этих двух главных мировых параметров были основаны курсовые движения всех валют Европы и СНГ.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 04 жов, 2021 07:57
Доллар и нефть «прут» вверх. Но нашлись валюты и покруче доллара. Свежий курсовой рейтинг валют Новой Европы и СНГ
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:36
Сумма и динамика депозитов населения в банках Беларуси и не только
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сравнения по странам
Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Россия
Украина
Додано: Сер 27 жов, 2021 14:04
в России - рекордная смертность за 76 лет после войны
а у других соседей РБ смертность уже идёт на уменьшение
Сравниваются: Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина
Страшные цифры и графики последствий ковид-пандемии вокруг (и «в»?) Беларуси
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:47
Новый курсовой рейтинг: самые ослабевшие и укрепившиеся валюты ноября, и не только
Додано: Пон 06 гру, 2021 17:10
Долларовый размер банковской системы Беларуси стал наибольшим за 7 лет. Но только на 1 месяц
диаграммы
Додано: Вів 07 гру, 2021 12:41
Первые данные динамики ВВП III квартала
по странам:
Беларусь
Венгрия
Казахстан
Латвия
Литва
Польша
Россия
Румыния
Украина
Эстония
Додано: Пон 20 гру, 2021 18:15
Только одна страна в регионе нарастила свои ЗВР в ноябре. Какая?
рейтинг стран СНГ и Новой Европы по размеру, на душу населения и динамике ЗВР
Додано: П'ят 24 гру, 2021 09:57
Динамика ВВП - реальная и в долларовом эквиваленте - стран Восточной Европы
12 стран (Беларусь, Венгрия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Словакия,Украина, Чехия, Эстония)
самые последние данные
диаграммы
Додано: Чет 07 кві, 2022 09:12
диаграммы
рейтинг стран по реальному росту ВВП в 2021, 2020 годах, за 2 года, за 3 года, в IV кв. 2021-го и 2022-го.
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