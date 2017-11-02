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Кому належать Українські
ЗМІ? (СПИСОК ВЛАСНИКІВ)

Кому належать Українські ЗМІ? (СПИСОК ВЛАСНИКІВ)
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2015 10:34

Кому належать Українські ЗМІ? (СПИСОК ВЛАСНИКІВ)

«Давайте спробуємо розібратися, кому належать наші мас-медіа», – пише у своєму блозі Олег Леусенко,

«Пишу на прохання багатьох читачів. Адже багато користувачів часто вірять у «вкидання» тих чи інших ЗМІ, часом, не замислюючись про першопричину фейків, кому вони належать і мету їх власників. Зрозуміло, дані не повні, будуть уточнюватися, оновлюватися і коригуватися», – зазначив він.

Телебачення

Перший Національний – влада
Рада – ВРУ (ефірний час за квотами парламентських фракцій і груп)
1+1 – І. Коломойський
2+2 – І. Коломойський
ПлюсПлюс – І. Коломойський
ТЕТ – І. Коломойський
5 канал – П. Порошенко
24 канал – А. Садовий (?)
112. Україна – С. Курченко, С. Арбузов, О.Захарченко (екс-міністр МВС Януковича?) (?)
ІНТЕР – Д. Фірташ, С. Льовочкін
ІНТЕР + – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Мега – Д. Фірташ, С. Льовочкін
НТН – Д. Фірташ, С. Льовочкін
К1 – Д. Фірташ, С. Льовочкін
К2 – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Enter Film – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Піксель – Д. Фірташ, С. Льовочкін
MTV – Д. Фірташ, С. Льовочкін
СТБ – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
Новий канал – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
ICTV – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
М1 – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
М2 – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
канал QTV – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
ТРК Україна – Р. Ахметов
Еспресо TV – гл.р-р Н. Княжицький (група, близька до партії Ю. Тимошенко «Батьківщина») (?)
ТВі – К. Кагаловський
UBR – І. Гужва
Ера – А. Деркач

Інтернет та друковані ЗМІ

ІА 112.ua (www.112.ua) – С. Курченко, О. Янукович
УНН (www.unn.com.ua) – «Інтермедіа консалтинг» – В. Медведчук, Д. Сагач, Г. Герман
LB.ua (Лівий берег, www.lb.ua) – В. Пінчук, зять Кучми
Подробиці (www.podrobnosti.ua) – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Корреспондент.net (www.korrespondent.net) – С. Курченко
Гроші (www.dengi.ua) – С. Курченко
www.aif.ua – С. Курченко
www.kp.ua – С. Курченко
www.tv.ua – С. Курченко
www.vgorode.ua – С. Курченко
Обозреватель (www.obozrevatel.com) – О.Турчинов, М.Бродський (?)
Сьогодні (Київ) (www.video.segodnya.ua) – Р. Ахметов
Факти і коментарі (www.fakty.ua) – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
Главред (www.glavred.info) – І. Коломойський
Цензор.нет (www.censor.net.ua) – Ю. Бутусов, виходець з Дзеркала Тижня
Дзеркало тижня (www.zn.ua) – Ю. Мостова, дружина А. Гриценко, Ю. Бутусов – редколегія, журналіст, фінансує М. Бродський
УНІАН (www.unian.net) – І. Коломойський
Факти (www.fakty.ua) – В. Пінчук
Комсомольська правда в Україні (www.kp.ua) – С. Курченко
Аргументи і Факти в Україні (www.aif.ua) – С. Курченко
Журнал Корреспондент (www.korrespondent.net) – С. Курченко
Forbes Україна (www.forbes.ua) – С. Курченко
Bigmir) нет (www.bigmir.net) – С. Курченко, О. Янукович
Погляд (www.vz.ru, www.vz.ua) – С. Арбузов, О. Янукович
Капітал (www.capital.ua) – С. Арбузов, О. Янукович
Коментарі (www.comments.ua) – Р. Ахметов

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ТупУм
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  ТупУм написав:«Давайте спробуємо розібратися[*], кому належать наші мас-медіа», – пише у своєму блозі Олег Леусенко,

«Пишу на прохання багатьох читачів. Адже багато користувачів часто вірять у «вкидання» тих чи інших ЗМІ, часом, не замислюючись про першопричину фейків, кому вони належать і мету їх власників. Зрозуміло, дані не повні, будуть уточнюватися, оновлюватися і коригуватися», – зазначив він.

Телебачення

Перший Національний – влада
Рада – ВРУ (ефірний час за квотами парламентських фракцій і груп)
1+1 – І. Коломойський
2+2 – І. Коломойський
ПлюсПлюс – І. Коломойський
ТЕТ – І. Коломойський
5 канал – П. Порошенко
24 канал – А. Садовий (?)
112. Україна – С. Курченко, С. Арбузов, О.Захарченко (екс-міністр МВС Януковича?) (?)
ІНТЕР – Д. Фірташ, С. Льовочкін
ІНТЕР + – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Мега – Д. Фірташ, С. Льовочкін
НТН – Д. Фірташ, С. Льовочкін
К1 – Д. Фірташ, С. Льовочкін
К2 – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Enter Film – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Піксель – Д. Фірташ, С. Льовочкін
MTV – Д. Фірташ, С. Льовочкін
СТБ – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
Новий канал – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
ICTV – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
М1 – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
М2 – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
канал QTV – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
ТРК Україна – Р. Ахметов
Еспресо TV – гл.р-р Н. Княжицький (група, близька до партії Ю. Тимошенко «Батьківщина») (?)
ТВі – К. Кагаловський
UBR – І. Гужва
Ера – А. Деркач

Інтернет та друковані ЗМІ

ІА 112.ua (http://www.112.ua) – С. Курченко, О. Янукович
УНН (http://www.unn.com.ua) – «Інтермедіа консалтинг» – В. Медведчук, Д. Сагач, Г. Герман
LB.ua (Лівий берег, http://www.lb.ua) – В. Пінчук, зять Кучми
Подробиці (http://www.podrobnosti.ua) – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Корреспондент.net (http://www.korrespondent.net) – С. Курченко
Гроші (http://www.dengi.ua) – С. Курченко
http://www.aif.ua – С. Курченко
http://www.kp.ua – С. Курченко
http://www.tv.ua – С. Курченко
http://www.vgorode.ua – С. Курченко
Обозреватель (http://www.obozrevatel.com) – О.Турчинов, М.Бродський (?)
Сьогодні (Київ) (http://www.video.segodnya.ua) – Р. Ахметов
Факти і коментарі (http://www.fakty.ua) – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
Главред (http://www.glavred.info) – І. Коломойський
Цензор.нет (http://www.censor.net.ua) – Ю. Бутусов, виходець з Дзеркала Тижня
Дзеркало тижня (http://www.zn.ua) – Ю. Мостова, дружина А. Гриценко, Ю. Бутусов – редколегія, журналіст, фінансує М. Бродський
УНІАН (http://www.unian.net) – І. Коломойський
Факти (http://www.fakty.ua) – В. Пінчук
Комсомольська правда в Україні (http://www.kp.ua) – С. Курченко
Аргументи і Факти в Україні (http://www.aif.ua) – С. Курченко
Журнал Корреспондент (http://www.korrespondent.net) – С. Курченко
Forbes Україна (http://www.forbes.ua) – С. Курченко
Bigmir) нет (http://www.bigmir.net) – С. Курченко, О. Янукович
Погляд (http://www.vz.ru, http://www.vz.ua) – С. Арбузов, О. Янукович
Капітал (http://www.capital.ua) – С. Арбузов, О. Янукович
Коментарі (http://www.comments.ua) – Р. Ахметов

http://coruption.net/


статья явно на заказную смахивает

список по рейтингу каналов выглядит более объективно
http://www.mediabusiness.com.ua/compone ... 1427320800

ТРК Україна – Р. Ахметов
ІНТЕР – Д. Фірташ, С. Льовочкін
1+1 – І. Коломойський
СТБ – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
ICTV – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
НТН – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Новий канал – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
и т.д.

а так список ни о чем
у некоторыхможет создаться впечатление о том, что Первый национальный -чуть ли не самый рейтинговый канал

В целом статья годная,но с учетом поправок
Да и в ближайшее время владельцы могут поменяться или уже меняются :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:22

Кому належать Українські ЗМІ? (СПИСОК ВЛАСНИКІВ)

Бажано подивитись дані, хоча б, на початок 2018 Р.!!! ( а не за царя Гороха) :lol:
volandrvvd
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:54

Хорошо, шо не дивлюсь

Не читаю і не слухаю. :mrgreen:
andybel
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:01

На телеканале 1+1 идет обыск

Об этом только что написал в своем Telegram-канале народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

"Прямо сейчас на телеканале 1+1 по адресу Куреневская, 18 - идёт обыск.

Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место.

Предлагаю присоединиться коллегам-депутатам.

Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко.

Но лейтенант Баканов, видимо, совсем идиот." - сообщил Дубинский.

https://курс.ком.юа/novost/155683-na-te ... det-obisk/
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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