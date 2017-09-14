RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15809158101581115812
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 22:00

  Hotab написав:_hunter

Вашингтон практически достиг предела в введении санкций против РФ


А «нові» і не треба. Достатньо виконання існуючих.

убыток уже зафиксирован.


І його можна продовжити фіксувати наступні роки, або почати отримувати прибутки.

>>> І його можна продовжити фіксувати наступні роки, або почати отримувати прибутки
Тут все чуть сложнее, чем простая арифметика :( -- ради Цели можно пойти и на материальные жертвы - всякие игро и прочие мании показывают, что одних денежных убытков недостаточно для исправления...
_hunter
 
Повідомлень: 10926
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 22:51

  Shaman написав:.............
ще один захисник Раші виступає. що буде після війни - подивимось. що не буде компенсацій - це вологі мрії рашофілів. кредити подивимось - в Європі і більші суми списували, або допомагали повернути. з допомогою Європи зможемо заробити.

а от з Рашею ми точно нічого не зможемо - багато на окупованих територіях відновили? й не відновлять - бо немає ні грошей, ні бажання? відношення до поневолених завжди однакове, й своїми вони ніколи не стануть. не підкажете, чого діє кордон по старих кордонах Раші? отож

а рашу вже викинули з Європу, й гадаю повернетися вона туди зможе лише зі зміною режиму - й то не факт. а партнер Китай весь час буде купувати енергоносії за собівартістю - а платити за все звісно буде пересічний руський...

Я абсолютно точно написал, что вы ответите о послевоенном будущем Украины:
Хотя я примерно представляю, что вы выскажетесь в духе флер: "С ээ всё нормально, а ещё через несколько недель вообще будет полный порядок". "После победы нас засыпят деньгами и инвестициями, кредиты простят, все беженцы вернутся (а кто не вернётся, так не очень и хотелось), женщины начнут рожать по 10 детей, у инвалидов вырастут новые конечности, Украина будет цвести и пахнуть". :)

Ото и все ваши аргументы.
И с чем тут спорить? Кому и когда Европа "і більші суми списувала"?
Какие суммы?
Как мы "з допомогою Європи зможемо заробити"? Продадим им зерно? И они позволят нам разорить своих фермеров? Они уже продемонстрировали горячее желание это сделать. Особенно, поляки. Да и остальные. :)
"Китай весь час буде купувати енергоносії за собівартістю" - вы уже проанализировали "собівартість" и цены, по которым покупает Китай? Можете привести данные?
"вологі мрії", "гадаю" - ото и все аргументы.
Достойно экономиста.
Но, как обычно, соответствует уровню инструктора райкома по идеологии. Как и манера в случае неудачи переходить к оскорблениям. :)
Parole parole parole parole parole...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37466
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 23:03

ріст КНР, як

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.............
ще один захисник Раші виступає. що буде після війни - подивимось. що не буде компенсацій - це вологі мрії рашофілів. кредити подивимось - в Європі і більші суми списували, або допомагали повернути. з допомогою Європи зможемо заробити.

а от з Рашею ми точно нічого не зможемо - багато на окупованих територіях відновили? й не відновлять - бо немає ні грошей, ні бажання? відношення до поневолених завжди однакове, й своїми вони ніколи не стануть. не підкажете, чого діє кордон по старих кордонах Раші? отож

а рашу вже викинули з Європу, й гадаю повернетися вона туди зможе лише зі зміною режиму - й то не факт. а партнер Китай весь час буде купувати енергоносії за собівартістю - а платити за все звісно буде пересічний руський...

Я абсолютно точно написал, что вы ответите о послевоенном будущем Украины:
Хотя я примерно представляю, что вы выскажетесь в духе флер: "С ээ всё нормально, а ещё через несколько недель вообще будет полный порядок". "После победы нас засыпят деньгами и инвестициями, кредиты простят, все беженцы вернутся (а кто не вернётся, так не очень и хотелось), женщины начнут рожать по 10 детей, у инвалидов вырастут новые конечности, Украина будет цвести и пахнуть". :)

Ото и все ваши аргументы.
И с чем тут спорить? Кому и когда Европа "і більші суми списувала"?
Какие суммы?
Как мы "з допомогою Європи зможемо заробити"? Продадим им зерно? И они позволят нам разорить своих фермеров? Они уже продемонстрировали горячее желание это сделать. Особенно, поляки. Да и остальные. :)
"Китай весь час буде купувати енергоносії за собівартістю" - вы уже проанализировали "собівартість" и цены, по которым покупает Китай? Можете привести данные?
"вологі мрії", "гадаю" - ото и все аргументы.
Достойно экономиста.
Но, как обычно, соответствует уровню инструктора райкома по идеологии. Как и манера в случае неудачи переходить к оскорблениям. :)
Parole parole parole parole parole...


відео про причини економічного росту КНР (перехід на капіталістичні рейки, а не комунізм-соціалізм, як заливає пропаганда)


і що буде далі (коли населення старіє)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41469
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 23:21

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.............
ще один захисник Раші виступає. що буде після війни - подивимось. що не буде компенсацій - це вологі мрії рашофілів. кредити подивимось - в Європі і більші суми списували, або допомагали повернути. з допомогою Європи зможемо заробити.

а от з Рашею ми точно нічого не зможемо - багато на окупованих територіях відновили? й не відновлять - бо немає ні грошей, ні бажання? відношення до поневолених завжди однакове, й своїми вони ніколи не стануть. не підкажете, чого діє кордон по старих кордонах Раші? отож

а рашу вже викинули з Європу, й гадаю повернетися вона туди зможе лише зі зміною режиму - й то не факт. а партнер Китай весь час буде купувати енергоносії за собівартістю - а платити за все звісно буде пересічний руський...

Я абсолютно точно написал, что вы ответите о послевоенном будущем Украины:
Хотя я примерно представляю, что вы выскажетесь в духе флер: "С ээ всё нормально, а ещё через несколько недель вообще будет полный порядок". "После победы нас засыпят деньгами и инвестициями, кредиты простят, все беженцы вернутся (а кто не вернётся, так не очень и хотелось), женщины начнут рожать по 10 детей, у инвалидов вырастут новые конечности, Украина будет цвести и пахнуть". :)

Ото и все ваши аргументы.
И с чем тут спорить? Кому и когда Европа "і більші суми списувала"?
Какие суммы?
Как мы "з допомогою Європи зможемо заробити"? Продадим им зерно? И они позволят нам разорить своих фермеров? Они уже продемонстрировали горячее желание это сделать. Особенно, поляки. Да и остальные. :)
"Китай весь час буде купувати енергоносії за собівартістю" - вы уже проанализировали "собівартість" и цены, по которым покупает Китай? Можете привести данные?
"вологі мрії", "гадаю" - ото и все аргументы.
Достойно экономиста.
Но, как обычно, соответствует уровню инструктора райкома по идеологии. Как и манера в случае неудачи переходить к оскорблениям. :)

невдача в чому? що в черговий раз вам нема чого відповісти? й ви знову кудахтаєте про пропаганду? :lol:

де ваші пропозиції? кажете забанять? не знаю за що забанили lapay, але гадаю був просто довбень - або упоротий ватник. тобто всі ваші пропозиції - просто здатися? так й кажіть, хоча так зрадників таки карають...

якби не було погано з Європою, як ви пишете, з Рашею буде ще гірше. вони будуть відновлювати Україну? не смішить, в них півкраїни в дупі. ми з ними розвинемося? в чому? в торгівлі нафтою й газом? бо Раша більше нічого не вміє. та й як бачимо, газом вже торгують так собі, Газпром вже в збитках. а треба ще побудувати Сила Сибіра-2 за свій кошт - декілька десятків ярдів дол, а там Китай подумаємо по якій ціні купувати. але в Китає є вибір, де купувати газ, а в Раші немає іншого покупця... але ви й далі розповідайте, як гарно продають газ.

висновок - після нападу Раші - в нас багато проблем. чи подолаємо їх з Європою? подивимось. такі як я - подолають, ЛАДи звісно буде розповідати, але нічого не робитиме. а з Рашею тут не буде нічого. подивитесь - Донбас стане синонімом Сомалі, якщо вже не став. вже водою не можуть забезпечити... 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10456
З нами з: 29.09.19
Подякував: 791 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 23:51

  Shaman написав:............
такі як я - подолають
..........
Ага.
Я уже вижу, как вы долаєте.
Языком вы бы уже всю росс. армию одолели. Вот только они почему-то на ваши словесные извержения не реагируют.
А на фронте почему-то находитесь не вы, а Banderlog, которого у вас хватает ума называть ватником.
Чем дальше, тем больше в ваших постах лжи и пустозвонства.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37466
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15809158101581115812
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 153491
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 349365
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1040179
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10065)
15.11.2025 22:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.