Кому належать Українські ЗМІ? (СПИСОК ВЛАСНИКІВ)

«Пишу на прохання багатьох читачів. Адже багато користувачів часто вірять у «вкидання» тих чи інших ЗМІ, часом, не замислюючись про першопричину фейків, кому вони належать і мету їх власників. Зрозуміло, дані не повні, будуть уточнюватися, оновлюватися і коригуватися», – зазначив він.
Телебачення
Перший Національний – влада
Рада – ВРУ (ефірний час за квотами парламентських фракцій і груп)
1+1 – І. Коломойський
2+2 – І. Коломойський
ПлюсПлюс – І. Коломойський
ТЕТ – І. Коломойський
5 канал – П. Порошенко
24 канал – А. Садовий (?)
112. Україна – С. Курченко, С. Арбузов, О.Захарченко (екс-міністр МВС Януковича?) (?)
ІНТЕР – Д. Фірташ, С. Льовочкін
ІНТЕР + – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Мега – Д. Фірташ, С. Льовочкін
НТН – Д. Фірташ, С. Льовочкін
К1 – Д. Фірташ, С. Льовочкін
К2 – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Enter Film – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Піксель – Д. Фірташ, С. Льовочкін
MTV – Д. Фірташ, С. Льовочкін
СТБ – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
Новий канал – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
ICTV – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
М1 – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
М2 – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
канал QTV – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
ТРК Україна – Р. Ахметов
Еспресо TV – гл.р-р Н. Княжицький (група, близька до партії Ю. Тимошенко «Батьківщина») (?)
ТВі – К. Кагаловський
UBR – І. Гужва
Ера – А. Деркач
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