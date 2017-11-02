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Кому належать Українські
ЗМІ? (СПИСОК ВЛАСНИКІВ)

Кому належать Українські ЗМІ? (СПИСОК ВЛАСНИКІВ)
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:58

  Zebra написав:
  asti написав:Обыски в 1+1 !!!
Кто что думает, камрады?!

Силовики подозревают, что журналист 1+1 Евгений Куксин слил скандальные записи с премьер-министром Алексеем Гончаруком

Да ладно :shock:
Змея Себя За хвост
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:29

Re: Кому належать Українські ЗМІ? (СПИСОК ВЛАСНИКІВ)

asti написав:Обыски в 1+1 !!!
Кто что думает, камрады?!


Кварталовцы наехали на коломойских, последние стали слишком часто плохо голосовать.
Завтра голосование по земле, с голосами не очень, намек Бене.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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