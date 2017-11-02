Да ладно
Змея Себя За хвост
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:58
Да ладно
Змея Себя За хвост
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:29
Re: Кому належать Українські ЗМІ? (СПИСОК ВЛАСНИКІВ)
Кварталовцы наехали на коломойских, последние стали слишком часто плохо голосовать.
Завтра голосование по земле, с голосами не очень, намек Бене.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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