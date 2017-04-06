Лично мне проще заплатить из дома, через ИБ, и распечатать квитанцию.
Если кому то больше нравится толкаться в кассах - бога ради, на здоровье
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 20 січ, 2018 21:21
Лично мне проще заплатить из дома, через ИБ, и распечатать квитанцию.
Если кому то больше нравится толкаться в кассах - бога ради, на здоровье
Додано: Суб 20 січ, 2018 23:18
Re: Банк с минимальной комиссией за платеж через кассу
Учтите еще, что минимальная комиссия как правило у банков, ОСТРО нуждающихся в ликвидном кэше! Соотв., если Ваш платеж в таком банке "подвиснет" на несколько дней и при этом в банк введут ВА и ваш платеж в результате вообще никуда не уйдет, то неплатеж - будет уже Вашей проблемой!
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:09
mustbe
Госорганы типа ЗАГСа и различных ведомств - требуют кассовую квитанцию в оригинале с мокрой печатью. Распечатка из интернет банкинга не подходит даже с мокрой печатью банка. Вот так-то.
Так что это не люди себя не уважают, а государство не уважает людей, а люди готовы такое отношение терпеть.
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:32
Re: Банк с минимальной комиссией за платеж через кассу
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