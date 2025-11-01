RSS
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 08:49

Експерти назвали 4 найкращі автомобілі для пенсіонерів...

Пропонуємо до обговорення:
Найкращі автомобілі для пенсіонерів поєднують у собі кілька критеріїв — надійність, комфорт та доступність. Ділимось четвіркою найкращих автомобілів для пенсіонерів за версією видання Gobankingrates.

Експерти назвали 4 найкращі автомобілі для пенсіонерів (фото)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100627
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 08:49

Ціни як раз для українських пенсіонерів.
sergey_paustovsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 08:26

Кто это такой умный ? В аккурат украинские пенсионеры и гоняют исключительно на Лексусах , Приусах и Хондах ! Хоть бы мозг включил ! Интересно сколько сотен пенсионеров Украины могут себе позволить подобные машины ? Что в головах у журналюг, это тайна за семью печатями, но то , что мозгов и совести там нет, это точно !!!
ombra716
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 12:10

Кучеряво наши пенсы живут...
vlasov_u3008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 14:14

А що в них не для пенсіонерів? :-D
M-Audio
 
Повідомлень: 3490
З нами з: 23.03.11
Подякував: 642 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
