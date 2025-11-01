|
Експерти назвали 4 найкращі автомобілі для пенсіонерів...
Додано: Чет 06 лис, 2025 08:49
Пропонуємо до обговорення:
Найкращі автомобілі для пенсіонерів поєднують у собі кілька критеріїв — надійність, комфорт та доступність. Ділимось четвіркою найкращих автомобілів для пенсіонерів за версією видання Gobankingrates.
Дивися повний текст Експерти назвали 4 найкращі автомобілі для пенсіонерів (фото)
R2
- Робот новин
Додано: Чет 06 лис, 2025 08:49
Ціни як раз для українських пенсіонерів.
sergey_paustovsky
Додано: Нед 09 лис, 2025 08:26
Кто это такой умный ? В аккурат украинские пенсионеры и гоняют исключительно на Лексусах , Приусах и Хондах ! Хоть бы мозг включил ! Интересно сколько сотен пенсионеров Украины могут себе позволить подобные машины ? Что в головах у журналюг, это тайна за семью печатями, но то , что мозгов и совести там нет, это точно !!!
ombra716
Додано: Нед 09 лис, 2025 12:10
Кучеряво наши пенсы живут...
vlasov_u3008
Додано: Нед 09 лис, 2025 14:14
А що в них не для пенсіонерів?
M-Audio
