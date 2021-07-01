Ни одного не видео.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 чер, 2021 14:42
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:47
Investor_K
Вот будут они в каждом селе отделения открывать, там до Львова рукой подать если сильно нужно, а банкомат любой сойдет.
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:21
Додано: Чет 01 лип, 2021 23:52
Re: ПроКредит
спамеры шлют смс от ProCredit про кредитоналивайки, вумный Андроид добьавляет их в ту же ветку что и смс баланса от банка
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