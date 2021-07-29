Підвищено ставки по депозитам у гривні:
з 02.08.21 – 9% на 6 міс., 10% на 12 міс.;
з 16.08.21 – 5,5% за ощадним рахунком FlexSave.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:24
Re: ПроКредит
Да это просто праздник какой-то:
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:27
Re: ПроКредит
Слава моєму німецькому банку!
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:00
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:49
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