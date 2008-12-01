FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Я более, чем толерантный, но в условиях иностранной агрессии, откровенной продажности своих "кукловодов" - проблемно общаться с навязанной глупостью.
Олигофрения (малоумие) — врожденное или рано приобретенное (в первые 3 года жизни) слабоумие, выражается в недоразвитии всей психики, но преимущественно интеллекта. Врожденное слабоумие с признаками недоразвития (олигофрению) принято отличать от деменции — приобретенного слабоумия с распадом психической деятельности. Олигофрении - Tape Mark tapemark.narod.ru/psycho/oligofrenii.html
Прошу прощения, за публично оглашенный диагноз, некоторых участников форума. З причин нефильтрации - отдельных участников форума, как участников финансовой и ... жизни в Украине. Ни кто не спорит о их статусе Гражданина Украины, правах: https://ntn.ua/ru/products/programs/svi ... 4/20/19170 Но степень влияния, на восприятие окружающими действительности - способности воспринимать горькую действительность, ориентироваться в происходящих процессах...
Ставит перед необходимостью просить Модераторов самостоятельно удалять откровенную глупость от участников Форума - ограничивать их участие в обсуждении многих вопросов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Я более, чем толерантный, но в условиях иностранной агрессии, откровенной продажности своих "кукловодов" - проблемно общаться с навязанной глупостью.
Олигофрения (малоумие) — врожденное или рано приобретенное (в первые 3 года жизни) слабоумие, выражается в недоразвитии всей психики, но преимущественно интеллекта. Врожденное слабоумие с признаками недоразвития (олигофрению) принято отличать от деменции — приобретенного слабоумия с распадом психической деятельности. Олигофрении - Tape Mark tapemark.narod.ru/psycho/oligofrenii.html
Прошу прощения, за публично оглашенный диагноз, некоторых участников форума. З причин нефильтрации - отдельных участников форума, как участников финансовой и ... жизни в Украине. Ни кто не спорит о их статусе Гражданина Украины, правах: https://ntn.ua/ru/products/programs/svi ... 4/20/19170 Но степень влияния, на восприятие окружающими действительности - способности воспринимать горькую действительность, ориентироваться в происходящих процессах...
Ставит перед необходимостью просить Модераторов самостоятельно удалять откровенную глупость от участников Форума - ограничивать их участие в обсуждении многих вопросов.
Ставя кому-либо подобный диагноз на публичном ресурсе вы, значит, допускаете и разрешаете, чтобы подобный диагноз - олигофрения - ставили и вам? В контексте, публичного форума, такие диагнозы - это оскорбление, имхо.