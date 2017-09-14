RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:53

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Рестрикции вступили в силу утром 9 октября. Президент Сербии Александар Вучич после этого заявил, что не винит Россию в санкциях против NIS, и призвал Москву найти совместное решение данной проблемы. По итогам прошедшей 15 октября встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сербский президент отметил, что из-за мер США "Нефтяная индустрия Сербии" фактически оказалась и под рестрикциями ЕС.
https://nangs.org/news/business/nis-prodolzhaet-obsuzhdat-s-aktsionerami-puti-vykhoda-iz-situatsii-s-sanktsiyami-sshaТ.е. санкции таки действуют.
Но почему это не было сделано ещё хотя бы пару лет назад?
Лягушку варят постепенно?
Но в результате такой постепенности может свариться не та лягушка.

ви ж самі відповідали на це питання. точніше відповідей дві. перша - раптове впровадження санкцій - неконтрольований стрибок цін. тому працювали в цьому напрямку, й впровадили, коли це вже не призвело до різких змін. відповідь друга - путіна вважали хоч трохи раціональним, й Трамп пропонував йому королівські умови, як на агресора. це якби срср погодився в 41 році на кордон по Волзі.

але путін показав, що неадекват повний. тому його вже примусово загоняють в стійло. досвід показав, що навіть таких неадекватів, як ХАМАС можна примусити - треба менше розмов й більше тиску.

Я не говорю о "раптове".
Но 2 года назад это уже было 1,5 года войны. За 1,5 года можно было сделать многое.
Второе объяснение вообще несерьёзное - можно триста раз "вважати путіна хоч трохи раціональним", но санкцмии вводить. Окажется действительно рациональным, их можно так же быстро отменить.
А "Трамп пропонував йому королівські умови" уже совсем недавно. И это не то же самое, что "срср погодився в 41 році на кордон по Волзі". Почему, объяснять долго, не буду.
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:54

  ЛАД написав:
Понятно, что вопрос не об эффективности вакцин, это вопрос к специалистам, которыми мы с вами не являемся. Почему их нет?
Что касается экспорта, вопрос понятный - почему мы экспортируем чистое сырьё (зерно), а не ту же свинину.
...

відповідь тут
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:59

  sashaqbl написав:

Поясніть, будь ласка, що Ви маєте на увазі.

Кожна людина має право на життя і на збереження свого життя. Хто кого кидає незрозуміло. Мільйони "кинули". Тут "патріоти" все не дійдуть до війська. Війна має бути одна для усіх громадян, а не для частини М18-60.
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 16:00
Shaman

Shaman
Добавлю к предыдущему посту.
Затяжка с санкциями сильно ослабляет их действие.
Торговля в национальных валютах между Россией и Казахстаном достигла 93%
https://nangs.org/news/markets/currency/torgovlya-v-natsionalnykh-valyutakh-mezhdu-rossiej-i-kazakhstanom-dostigla-93
МОСКВА, 29 окт. Китай запустил систему трансграничных расчётов Renminbi Digital - альтернативу SWIFT, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

"Альтернативу не в прямом смысле, поскольку речь идет о расчетах в цифровом юане, однако для тех, кто торгует с Китаем, и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна",- добавил Титов.
.......
Пока что Renminbi Digital, подчеркнул он, доступна далеко не везде, но в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и других государствах СНГ пользоваться ей можно. "В 2025 году через систему уже прошел оборот, эквивалентный более чем 90 миллиардам долларов (в цифровых юанях, разумеется), постепенный переход международных расчётов в цифровые валюты центральных банков уже на марше", - заключил Титов.
https://nangs.org/news/markets/currency/kitaj-zapustil-alternativu-swift
Время иногда решает многое.
А потерянное время порой невозможно ничем компенсировать.
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 16:32

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:
Проблема в тім, що оті відбирання телефонів це не назавжди. Що завжди мож написати мобілізованому і спитати як воно.
Так шо проблема бусифікації це те що охочих служити на запропонованих умовах нема.


Тобто, твоя пропозиція - оточувати міста і набирати бойовим бригадам скільки потрібно, значно краще ? )

  Banderlog написав:І більшість тих хто йшов в 22му теж не збирались воювати 3 роки.
Це включно з офіцерами і не тільки мобілізованими, но і контрактниками. Стараються списатись по догляду за кицею не тільки мойщики снарядів, но і полковники.
Так шо в тут просто товар протухший, який можно продати лиш бусифікацією, а не в тому, що люди знають як держава його продає.

Ті хто йшов в 1941 році, теж не знали, скільки доведеться воювати ...
понятно шо краще. От відпускаєм з бригади тих хто з 22 на 10 днів відпустки в велике місто. Хто 3х добровольців впіймав той сам вільний на рік. По моєму метод н нормальний.


З тобою все значно гірше
Поради косміческого масштабу і косміческої дурості )

  Banderlog написав:Щодо 41 то я тобі тисячу раз говорив, що порівняння з тією війною некоректне. Там діти верхівки воювали. І та держава не говорила що нічого не винна своїм громадянам.

В кожному реченні - брехня )

Порівняння - корректне, бо зараз йде найбільше війна з 1945 року

Хто тоді воював ? Сини Сталіна, якіх він ненавидів ?

Говорила та держава.
Тому до 1965 року День Перемоги 9 травня навіть державним святом не був
Про самовари я взагалі мовчу, прибрали куди подалі
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 16:55

  pesikot написав:
З тобою все значно гірше
Поради косміческого масштабу і

Порівняння - корректне, бо зараз йде найбільше війна з 1945 року

Хто тоді воював ? Сини Сталіна, якіх він ненавидів ?

чогоиж тільки сталіна ? Воювали сини всієї верхівки. Але раз ти так хочеш Сталінські методи приміняти до мобілізованих то чого відмовляєшся від сталінських методів в тилу? І зокрема при мобілізації? Там тож 5ро бугаїв тащили голими руками на фронт? Чи мож стріляли на місці при відмові?
Ти собі рішив що ти біла кость і тебе трогати нізя ? Ти будеш жити ніби війни і нема? А хтось зобовязаний пожизнєнно захищати твою рихлу тушку? Ти думаєш що ті хто до цих пір не схотів іти, керуються іншими мотивами ніж ти?
Що серед них ще є запас добровольців, які будуть в черзі стояти до воєнкомату? ГЯкими такими плюшками мож тебе заманити у військо? Крім прикладом в плечі? Це ще тих хто в зсу мож більшими грошима втримати від сзч, а ті хто не пішов за 3,5р ні за які гроші не підуть, хіба шо будуть голодати з сімями в тилу, тоді да мож хтось на сосісони поведеться. а так в вас і так все нормально.
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 17:04

  ЛАД написав:
Shaman
Добавлю к предыдущему посту.
Затяжка с санкциями сильно ослабляет их действие.
...
https://nangs.org/news/markets/currency/kitaj-zapustil-alternativu-swift
Время иногда решает многое.
А потерянное время порой невозможно ничем компенсировать.

російські джерела, російські чиновники - уважно це читати, себе не поважати - там брехня на брехні.

цифровий юань наче цікаво, але
цифровой юань – это токен, который обращается в китайском государственном блокчейне
але
Народный банк Китая выпускает цифровые юани и контролирует их оборот

державний блокчейн - це черговий оксюморон?

90 ярдів дол за 2025 порівняно з оборотами SWIFT - це ні про що. якщо взагалі це правда. руські дуже хочуть відмінити гегемонію долара, тому хапаються будь за що, але альтернативи поки немає - навіть концепції...
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 17:10

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:
Но почему это не было сделано ещё хотя бы пару лет назад?
Лягушку варят постепенно?
Но в результате такой постепенности может свариться не та лягушка.

ви ж самі відповідали на це питання. точніше відповідей дві. перша - раптове впровадження санкцій - неконтрольований стрибок цін. тому працювали в цьому напрямку, й впровадили, коли це вже не призвело до різких змін. відповідь друга - путіна вважали хоч трохи раціональним, й Трамп пропонував йому королівські умови, як на агресора. це якби срср погодився в 41 році на кордон по Волзі.

але путін показав, що неадекват повний. тому його вже примусово загоняють в стійло. досвід показав, що навіть таких неадекватів, як ХАМАС можна примусити - треба менше розмов й більше тиску.

Я не говорю о "раптове".
Но 2 года назад это уже было 1,5 года войны. За 1,5 года можно было сделать многое.
Второе объяснение вообще несерьёзное - можно триста раз "вважати путіна хоч трохи раціональним", но санкцмии вводить. Окажется действительно рациональным, их можно так же быстро отменить.
А "Трамп пропонував йому королівські умови" уже совсем недавно. И это не то же самое, что "срср погодився в 41 році на кордон по Волзі". Почему, объяснять долго, не буду.

перше й головне, я не вважаю, що нам хтось щось винен - допомагають, то кажемо дякуємо. ми ж не пішли до НАТО в 90х роках? чого тепер страждаємо, що не допомагають? раніше треба було думати

раз запровадили зараз - значить є причини. ми теж можемо частково перекрити фізичний експорт нафти з Раші - але не робимо поки що цього. ми не знаємо що відбувається за лаштунками - може розраховують на Венесуелу, може домовились з саудитами...

й варіант, що Трамп психанув після чергового кидка від путіна - теж є. він такий дядечка, але інколи здатний на різкі неочікувані кроки - як бомби на Іран...

а порівняно дійсно не дуже коректне. Раша не Німеччина. тоді скільки за півроку захопили - більшу європейську частину срср? а тут Донбас четвертий рік захопити не можуть...
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 17:10

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
З тобою все значно гірше
Поради косміческого масштабу і

Порівняння - корректне, бо зараз йде найбільше війна з 1945 року

Хто тоді воював ? Сини Сталіна, якіх він ненавидів ?

чогоиж тільки сталіна ? Воювали сини всієї верхівки.

Наводь приклади

  Banderlog написав:Але раз ти так хочеш Сталінські методи приміняти до мобілізованих то чого відмовляєшся від сталінських методів в тилу? І зокрема при мобілізації?

Не приписуй мені того, що я не казав
Це ти за сталінські методи, а кажешь, що з Буковини і до московитів відношення не маешь
  Banderlog написав:Ти собі рішив що ти біла кость і тебе трогати нізя ? Ти будеш жити ніби війни і нема? А хтось зобовязаний пожизнєнно захищати твою рихлу тушку? Ти думаєш що ті хто до цих пір не схотів іти, керуються іншими мотивами ніж ти?

До чого тут ця твоя істерика ?
Де я таке писав ?

Припиняй вже брехати і почни спілкуватись нормально )

  Banderlog написав:Що серед них ще є запас добровольців, які будуть в черзі стояти до воєнкомату? ГЯкими такими плюшками мож тебе заманити у військо? Крім прикладом в плечі? Це ще тих хто в зсу мож більшими грошима втримати від сзч, а ті хто не пішов за 3,5р ні за які гроші не підуть, хіба шо будуть голодати з сімями в тилу, тоді да мож хтось на сосісони поведеться. а так в вас і так все нормально.

Ти що хотів сказати ?
Це якийсь потік підсвідомості

Коли ти зможешь сформулювати питання, я тобі відповім

PS. Поки що, вивчай що таке "самовар" з 1945 року, щоб потім не писати дурні про ту державу, яка піклувалась
