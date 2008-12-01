FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Я более, чем толерантный, но в условиях иностранной агрессии, откровенной продажности своих "кукловодов" - проблемно общаться с навязанной глупостью.
Олигофрения (малоумие) — врожденное или рано приобретенное (в первые 3 года жизни) слабоумие, выражается в недоразвитии всей психики, но преимущественно интеллекта. Врожденное слабоумие с признаками недоразвития (олигофрению) принято отличать от деменции — приобретенного слабоумия с распадом психической деятельности. Олигофрении - Tape Mark tapemark.narod.ru/psycho/oligofrenii.html
Прошу прощения, за публично оглашенный диагноз, некоторых участников форума. З причин нефильтрации - отдельных участников форума, как участников финансовой и ... жизни в Украине. Ни кто не спорит о их статусе Гражданина Украины, правах: https://ntn.ua/ru/products/programs/svi ... 4/20/19170 Но степень влияния, на восприятие окружающими действительности - способности воспринимать горькую действительность, ориентироваться в происходящих процессах...
Ставит перед необходимостью просить Модераторов самостоятельно удалять откровенную глупость от участников Форума - ограничивать их участие в обсуждении многих вопросов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Я более, чем толерантный, но в условиях иностранной агрессии, откровенной продажности своих "кукловодов" - проблемно общаться с навязанной глупостью.
Олигофрения (малоумие) — врожденное или рано приобретенное (в первые 3 года жизни) слабоумие, выражается в недоразвитии всей психики, но преимущественно интеллекта. Врожденное слабоумие с признаками недоразвития (олигофрению) принято отличать от деменции — приобретенного слабоумия с распадом психической деятельности. Олигофрении - Tape Mark tapemark.narod.ru/psycho/oligofrenii.html
Прошу прощения, за публично оглашенный диагноз, некоторых участников форума. З причин нефильтрации - отдельных участников форума, как участников финансовой и ... жизни в Украине. Ни кто не спорит о их статусе Гражданина Украины, правах: https://ntn.ua/ru/products/programs/svi ... 4/20/19170 Но степень влияния, на восприятие окружающими действительности - способности воспринимать горькую действительность, ориентироваться в происходящих процессах...
Ставит перед необходимостью просить Модераторов самостоятельно удалять откровенную глупость от участников Форума - ограничивать их участие в обсуждении многих вопросов.
Ставя кому-либо подобный диагноз на публичном ресурсе вы, значит, допускаете и разрешаете, чтобы подобный диагноз - олигофрения - ставили и вам? В контексте, публичного форума, такие диагнозы - это оскорбление, имхо.
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Kudrjavuy написав:Ставит перед необходимостью просить Модераторов самостоятельно удалять откровенную глупость от участников Форума - ограничивать их участие в обсуждении многих вопросов.
Так мы это и делаем - удаляем периодически вашу писанину
Увы, но происходящие события идут не по причине "моей писанины". Вам предлагают хоть немножко ориентироваться в происходящем в Украине.(и кому это выгодно - каков будет результат - и чей гешефт) Хоть немного реально ориентироваться и готовить прогноз на "завтра".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
У меня вопрос к модераторам, в первую очередь к Ирине. Последнее время я часто получаю бан в политической ветке с формулировкой "разжигание религиозной,национальной и пр. ненависти". Причин в основном было 2 - упоминание Львовского погрома 30 июня 1941г в котором участвовали львовские украинцы и вопрос о войне в Донбассе в которой я пытался выяснить у диванных патриотов готовых воевать до последней капли чужой крови за что ,собственно, там воюют уже 5 лет. Про разжигание религиозной ненависти с моей стороны, атеиста, абсолютно равнодушного к любой религии, просто смешно, а про другие причины хотел бы услышать, причем не в личку, а здесь, т.к. ответ будет интересен не только мне и на его основании можно будет сделать вывод о целесообразности дальнейшего участия как минимум в политической ветке. Я знаю, что по правилам форума 4.7. Питання модератору щодо його адміністративних дій задаються винятково через особисті повідомлення або e-mail. Однако по тем же правилам 3.1. На форумі заборонені будь які прояви міжнаціональної ворожнечі, висловлювання, які ображають чужу гідність, а також використання ненормативної лексики (мат), у тому числі - з заміною літер різноманітними значками або цілих співзвучних слів. Якщо ваші думки неможливо висловити без лексики - швидше за все, ці думки взагалі не варто висловлювати. 3.1.1. Заборонено ображати в коментарях інших відвідувачів (як людей, так і організації). Образи - не привід для обговорення і не елемент дискусії. Висловлюйтесь по суті обговорюваної теми. Наш форум призначений для дружнього спілкування, а не для з’ясовування стосунків. А они нарушаются постоянно и никто за это не наказывается. Поэтому прошу сделать исключение и один раз публично разъяснить свою позицию.