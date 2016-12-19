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FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:56
Corpocrator написав:
Поверніть Zebra
Добрий день, шановний Corpocrator
.
Він попросив його заблокувати.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Чет 04 кві, 2024 13:13
Ірина_ пан Успіх не полишає спроби лише провокувати конфлікти.
Щодня хамить іншим користувачам.
Просте видалення повідомлень йому не допомагає. Він розміщує своє хамство повторно.
На зауваження інших реагує «мені пох».
Прошу радикальних заходів
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Hotab
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Модератори:
Ірина_
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