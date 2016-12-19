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FAQ Запитання учасників
форуму про модерацію: Чому...?

FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:56

  Corpocrator написав:Поверніть Zebra

Добрий день, шановний Corpocrator.
Він попросив його заблокувати.

З повагою,
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 13:13

Невиліковний рецидив

Ірина_ пан Успіх не полишає спроби лише провокувати конфлікти.
Щодня хамить іншим користувачам.
Просте видалення повідомлень йому не допомагає. Він розміщує своє хамство повторно.
На зауваження інших реагує «мені пох».
Прошу радикальних заходів
Hotab
 
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Модератори: Ірина_, Модератор, flom

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