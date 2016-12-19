FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:39
якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...
Додано: Нед 07 кві, 2024 15:48
боль дана человеку чтобы указать в каком месте проблема. Конфликт тоже самое. Да неприятно. Но загонять в себя ещё хуже. Конфликт, злоба, обида, ненависть должны быть контролируемыми. В идеале конечно что бы их не было. Но пока их только каждый день больше.
Додано: Нед 07 кві, 2024 15:55
можеш потренуватися поконфліктувати з сусідами. розповіш про результати.
не зрозумів, до чого твій допис. якщо є конфлікт, його треба вирішувати та обговорювати. взаємні образи - це лише ескалація конфлікту, й нічого іншого
Додано: Сер 24 кві, 2024 17:10
В мене прохання/пропозиція до модераторів
1 В Україні війна
2 Наявність корисних ідіотів( особливо надання їм площадок для розповсюдження ідіотських ідей) -як на цих сторінках так і в Україні - шкідлива
3 Виникає питання
Як визначити людина корисний ідіот/чи ворог....
Може підемо по Хресному Батьку?
Скажи хто ворог? - ворог той хто перший піде домовлятись....
Тобто
Може без привязок до ніку -просто створіть рейтинг корисних ідіотів
Правила потрапляння в рейтинг - прості до опупіння.
Якщо нік пише ПРОТИ України - це зло
Я розумію що можемо звалитись в диктатуру...
але
Якщо програємо - то і так в ній опинимось
Якщо виграємо - будемо мати час розібратись куди хочемо прийти.
Тому
За паніку, воду на млин ворога - бан.
виключення тільки в тих випадках
Де паніка присутня..але в розмірі 10% від повідомлення, а 90% - способи розвінчування/знищування паніки.
Додано: Суб 11 тра, 2024 20:02
Може варто розглянути обмеження?
наприклад не більше 10 повідомлень в добу від одного форумчанина?
Якість повідомлень-стане вищою.
Флудерасти яких всі ображають - підуть
А такого щоб хтось один потребував більше ніж цілу сторінку...то хай тоді авторську гілку відкриває - і там може писати вже без обмежень.
Додано: Пон 03 чер, 2024 13:44
Шановний budivelnik, персонально (тему чи користувачів) неможливо виокремити та обмежити технічно кількістю повідомлень.
А для всіх без виключення не є доцільним. Адже гілка про політику не являється основою форуму.
Та й форум як реальне життя Ви ж не можете людині в діалозі обмежити кількість слів при спілкуванні? Дивно було б
З повагою,
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