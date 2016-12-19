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FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:39
vitaliiangel написав: Shaman написав:
треба всім збавити оберти, бо оцей внутрішний срач загалом несе чималі ризики. це просто ознака певного розколу в суспільстві, на жаль
то есть намотаем побольше бинта и сделаем вид, что перелома нет? конечно раскол. осознать бы его масштаб и глубину.
якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...
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Shaman
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:48
Shaman написав: vitaliiangel написав: Shaman написав:
треба всім збавити оберти, бо оцей внутрішний срач загалом несе чималі ризики. це просто ознака певного розколу в суспільстві, на жаль
то есть намотаем побольше бинта и сделаем вид, что перелома нет? конечно раскол. осознать бы его масштаб и глубину.
якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...
боль дана человеку чтобы указать в каком месте проблема. Конфликт тоже самое. Да неприятно. Но загонять в себя ещё хуже. Конфликт, злоба, обида, ненависть должны быть контролируемыми. В идеале конечно что бы их не было. Но пока их только каждый день больше.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:55
vitaliiangel написав: Shaman написав: vitaliiangel написав:
то есть намотаем побольше бинта и сделаем вид, что перелома нет? конечно раскол. осознать бы его масштаб и глубину.
якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...
боль дана человеку чтобы указать в каком месте проблема. Конфликт тоже самое. Да неприятно. Но загонять в себя ещё хуже. Конфликт, злоба, обида, ненависть должны быть контролируемыми. В идеале конечно что бы их не было. Но пока их только каждый день больше.
можеш потренуватися поконфліктувати з сусідами. розповіш про результати.
не зрозумів, до чого твій допис. якщо є конфлікт, його треба вирішувати та обговорювати. взаємні образи - це лише ескалація конфлікту, й нічого іншого
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Shaman
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Додано: Сер 24 кві, 2024 17:10
В мене прохання/пропозиція до модераторів
1 В Україні війна
2 Наявність корисних ідіотів( особливо надання їм площадок для розповсюдження ідіотських ідей) -як на цих сторінках так і в Україні - шкідлива
3 Виникає питання
Як визначити людина корисний ідіот/чи ворог....
Може підемо по Хресному Батьку?
Скажи хто ворог? - ворог той хто перший піде домовлятись....
Тобто
Може без привязок до ніку -просто створіть рейтинг корисних ідіотів
Правила потрапляння в рейтинг - прості до опупіння.
Якщо нік пише ПРОТИ України - це зло
Я розумію що можемо звалитись в диктатуру...
але
Якщо програємо - то і так в ній опинимось
Якщо виграємо - будемо мати час розібратись куди хочемо прийти.
Тому
За паніку, воду на млин ворога - бан.
виключення тільки в тих випадках
Де паніка присутня..але в розмірі 10% від повідомлення, а 90% - способи розвінчування/знищування паніки.
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budivelnik
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Додано: Сер 24 кві, 2024 17:18
budivelnik пиши прямо кого надо забанить?
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vitaliiangel
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Додано: Суб 11 тра, 2024 20:02
Може варто розглянути обмеження?
наприклад не більше 10 повідомлень в добу від одного форумчанина?
Якість повідомлень-стане вищою.
Флудерасти яких всі ображають - підуть
А такого щоб хтось один потребував більше ніж цілу сторінку...то хай тоді авторську гілку відкриває - і там може писати вже без обмежень.
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budivelnik
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:44
Шановний budivelnik
, персонально (тему чи користувачів) неможливо виокремити та обмежити технічно кількістю повідомлень.
А для всіх без виключення не є доцільним. Адже гілка про політику не являється основою форуму.
Та й форум як реальне життя
Ви ж не можете людині в діалозі обмежити кількість слів при спілкуванні? Дивно було б
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:29
ув модерация. иногда нужно разместить табличную информацию. И почему-то некорректно работает тег table. таблица размещается снизу.
Номінальний ВВП України з 2002 по 2023 рр.
(розмір ВВП в доларах — за даними Світового банку та МВФ, див. http://www.worldbank.org, http://www.imf.org)
|млн. грн.
|млн. дол. США
|2002
|225810
|42393
|2003
|267344
|41534
|18.4%
|50133
|7740
|18.3%
|2004
|345113
|77769
|29.1%
|64883
|14750
|29.4%
|2005
|441452
|96339
|27.9%
|86142
|21259
|32.8%
|2006
|544153
|102701
|23.3%
|107753
|21611
|25.1%
|2007
|720731
|176578
|32.5%
|142719
|34966
|32.5%
|2008
|948056
|227325
|31.5%
|179992
|37273
|26.1%
|2009
|913345
|-34711
|-3.7%
|117228
|-62765
|-34.9%
|2010
|1082569
|169224
|18.5%
|136419
|19192
|16.4%
|2011
|1316600
|234031
|21.6%
|163160
|26740
|19.6%
|2012
|1408889
|92289
|7.0%
|175781
|12622
|7.7%
|2013
|1454931
|46042
|3.3%
|183310
|7529
|4.3%
|2014
|1566728
|111797
|7.7%
|131805
|-51505
|-28.1%
|2015
|1979458
|412730
|26.3%
|90615
|-41190
|-31.3%
|2016
|2383182
|403724
|20.4%
|93270
|2655
|2.9%
|2017
|2982920
|599738
|25.2%
|112154
|18884
|20.2%
|2018
|3558706
|575786
|19.3%
|130832
|18678
|16.7%
|2019
|3974564
|415858
|11.7%
|153781
|22949
|17.5%
|2020
|4194102
|219538
|5.5%
|155582
|1801
|1.2%
|2021
|5459574
|1265472
|30.2%
|199770
|44188
|28.4%
|2022
|5191028
|-268546
|-4.9%
|160500
|-39270
|-19.7%
|2023
|6537825
|1346797
|25.9%
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vitaliiangel
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Додано: Вів 18 чер, 2024 13:24
Доброго дня, шановний vitaliiangel!
Можливо сама таблиця не правильно прописана?
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Ірина_
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