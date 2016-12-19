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FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?
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  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:39

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:треба всім збавити оберти, бо оцей внутрішний срач загалом несе чималі ризики. це просто ознака певного розколу в суспільстві, на жаль
то есть намотаем побольше бинта и сделаем вид, что перелома нет? конечно раскол. осознать бы его масштаб и глубину.

якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:48

  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:треба всім збавити оберти, бо оцей внутрішний срач загалом несе чималі ризики. це просто ознака певного розколу в суспільстві, на жаль
то есть намотаем побольше бинта и сделаем вид, что перелома нет? конечно раскол. осознать бы его масштаб и глубину.

якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...

боль дана человеку чтобы указать в каком месте проблема. Конфликт тоже самое. Да неприятно. Но загонять в себя ещё хуже. Конфликт, злоба, обида, ненависть должны быть контролируемыми. В идеале конечно что бы их не было. Но пока их только каждый день больше.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:55

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:то есть намотаем побольше бинта и сделаем вид, что перелома нет? конечно раскол. осознать бы его масштаб и глубину.

якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...

боль дана человеку чтобы указать в каком месте проблема. Конфликт тоже самое. Да неприятно. Но загонять в себя ещё хуже. Конфликт, злоба, обида, ненависть должны быть контролируемыми. В идеале конечно что бы их не было. Но пока их только каждый день больше.

можеш потренуватися поконфліктувати з сусідами. розповіш про результати.

не зрозумів, до чого твій допис. якщо є конфлікт, його треба вирішувати та обговорювати. взаємні образи - це лише ескалація конфлікту, й нічого іншого
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:10

В мене прохання/пропозиція до модераторів
1 В Україні війна
2 Наявність корисних ідіотів( особливо надання їм площадок для розповсюдження ідіотських ідей) -як на цих сторінках так і в Україні - шкідлива
3 Виникає питання
Як визначити людина корисний ідіот/чи ворог....

Може підемо по Хресному Батьку?

Скажи хто ворог? - ворог той хто перший піде домовлятись....

Тобто
Може без привязок до ніку -просто створіть рейтинг корисних ідіотів
Правила потрапляння в рейтинг - прості до опупіння.
Якщо нік пише ПРОТИ України - це зло
Я розумію що можемо звалитись в диктатуру...
але
Якщо програємо - то і так в ній опинимось
Якщо виграємо - будемо мати час розібратись куди хочемо прийти.

Тому
За паніку, воду на млин ворога - бан.
виключення тільки в тих випадках
Де паніка присутня..але в розмірі 10% від повідомлення, а 90% - способи розвінчування/знищування паніки.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:18

budivelnik пиши прямо кого надо забанить?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 20:02

Може варто розглянути обмеження?
наприклад не більше 10 повідомлень в добу від одного форумчанина?
Якість повідомлень-стане вищою.
Флудерасти яких всі ображають - підуть
А такого щоб хтось один потребував більше ніж цілу сторінку...то хай тоді авторську гілку відкриває - і там може писати вже без обмежень.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:44

Шановний budivelnik, персонально (тему чи користувачів) неможливо виокремити та обмежити технічно кількістю повідомлень.
А для всіх без виключення не є доцільним. Адже гілка про політику не являється основою форуму.
Та й форум як реальне життя :D Ви ж не можете людині в діалозі обмежити кількість слів при спілкуванні? Дивно було б :roll:

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 22:29

ув модерация. иногда нужно разместить табличную информацию. И почему-то некорректно работает тег table. таблица размещается снизу.

























Номі­нальний ВВП України з 2002 по 2023 рр.
(розмір ВВП в доларах — за даними Світового банку та МВФ, див. http://www.worldbank.org, http://www.imf.org)

млн. грн.
млн. дол. США
2002225810

42393

20032673444153418.4%50133774018.3%
20043451137776929.1%648831475029.4%
20054414529633927.9%861422125932.8%
200654415310270123.3%1077532161125.1%
200772073117657832.5%1427193496632.5%
200894805622732531.5%1799923727326.1%
2009913345-34711-3.7%117228-62765-34.9%
2010108256916922418.5%1364191919216.4%
2011131660023403121.6%1631602674019.6%
20121408889922897.0%175781126227.7%
20131454931460423.3%18331075294.3%
201415667281117977.7%131805-51505-28.1%
2015197945841273026.3%90615-41190-31.3%
2016238318240372420.4%9327026552.9%
2017298292059973825.2%1121541888420.2%
2018355870657578619.3%1308321867816.7%
2019397456441585811.7%1537812294917.5%
202041941022195385.5%15558218011.2%
20215459574126547230.2%1997704418828.4%
20225191028-268546-4.9%160500-39270-19.7%
20236537825134679725.9%


vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 13:24

Доброго дня, шановний vitaliiangel!
Можливо сама таблиця не правильно прописана?
Ірина_
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