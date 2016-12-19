|
|
|
FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Вів 18 чер, 2024 15:34
Shaman написав: Ірина_ написав:
Доброго дня, шановний vitaliiangel
!
Можливо сама таблиця не правильно прописана?
а як правильно прописувати таблиці?
Мала на увазі верстку HTML.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4179
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 1957 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 18 чер, 2024 16:22
Ірина_ написав:
Доброго дня, шановний vitaliiangel
!
Можливо сама таблиця не правильно прописана?
я несколько разных прописывал от самых простых
результат одинаковый
Комплектации Renault Sandero Stepway
|Характеристика
|SUTA 09H 6R
|SUTA 09HR6R
|SUTA 15H 5R
|Наличие
|+
|+
|+
|Мощность двигателя
|0,9 (90 л.с.)
|0,9 (90 л.с.)
|1,5 (90 л.с.)
|Топливо
|бензин
|бензин
|дизель
|Норма токсичности
|Евро-6
|Евро-6
|Евро-5
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23782
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2402 раз.
- Подякували: 3354 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
, flom
|
Схожі теми
|
|2593
|1268943
|
|
|0
|8876
|
|
|154
|57736
|
|