RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Підтримка і
супровід (SUPPORT)
/
FAQ Запитання учасників
форуму про модерацію: Чому...?

FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:34

  Shaman написав:
  Ірина_ написав:Доброго дня, шановний vitaliiangel!
Можливо сама таблиця не правильно прописана?

а як правильно прописувати таблиці?

Мала на увазі верстку HTML.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4179
З нами з: 14.09.13
Подякував: 989 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 16:22

  Ірина_ написав:Доброго дня, шановний vitaliiangel!
Можливо сама таблиця не правильно прописана?

я несколько разных прописывал от самых простых
результат одинаковый






































Комплектации Renault Sandero Stepway
Характеристика SUTA 09H 6R SUTA 09HR6R SUTA 15H 5R
Наличие + + +
Мощность двигателя 0,9 (90 л.с.) 0,9 (90 л.с.) 1,5 (90 л.с.)
Топливо бензин бензин дизель
Норма токсичности Евро-6 Евро-6 Евро-5
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23782
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор, flom

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки 1 ... 258, 259, 260
Anonymous » П'ят 19 чер, 2009 19:32
2593 1268943
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 бер, 2024 00:46
Faceless
Доступ к форуму 27.02 с 6 до 7 утра может отсутствовать
Модератор » Чет 23 лют, 2017 16:45
0 8876
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лют, 2017 16:45
Модератор
Опитування. Зміна правил форуму! 1 ... 14, 15, 16
Козак-характерник » Пон 19 гру, 2016 23:08
154 57736
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 гру, 2016 17:54
mike41

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (630)
18.06.2024 17:38
Ринок ОВДП (6401)
18.06.2024 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.