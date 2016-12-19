FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

Мала на увазі верстку HTML.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 15:34
Додано: Вів 18 чер, 2024 16:22
я несколько разных прописывал от самых простых
результат одинаковый
Додано: Вів 18 чер, 2024 18:44
Додано: Вів 18 чер, 2024 19:37
проблема решилась
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 18 чер, 2024 20:34, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 18 чер, 2024 20:19
HTML тебе знать не надо есть куча сайтов преобразовывающих эксель таблицы в HTML. скопировал код вставил в сообщение и вуаля таблица
вот например. работаешь в таблице как в эксель а снизу отображается html код
жми сверху "пример", сразу появится таблица, редактируй её как хочешь, снизу выбери вкладку HTML,
слева поставь галочки как на картинке
скопируй код (выделил жёлтым) и вставь его сюда на форум
можно брать HTML таблицы с других сайтов там сверху для них поле
чтобы между ячейками были границы в самом начале таблицы добавляй вот этот код
< table cellspacing="1" cellpadding="1" border="2" >
(в начале после < и в конце перед > убери пробелы)
выбери какую то таблицу покажу на её примере
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