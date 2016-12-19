FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:34

  Shaman написав:
  Ірина_ написав:Доброго дня, шановний vitaliiangel!
Можливо сама таблиця не правильно прописана?

а як правильно прописувати таблиці?

Мала на увазі верстку HTML.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 16:22

  Ірина_ написав:Доброго дня, шановний vitaliiangel!
Можливо сама таблиця не правильно прописана?

я несколько разных прописывал от самых простых
результат одинаковый






































Комплектации Renault Sandero Stepway
Характеристика SUTA 09H 6R SUTA 09HR6R SUTA 15H 5R
Наличие + + +
Мощность двигателя 0,9 (90 л.с.) 0,9 (90 л.с.) 1,5 (90 л.с.)
Топливо бензин бензин дизель
Норма токсичности Евро-6 Евро-6 Евро-5
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 18:44

  Ірина_ написав:
  Shaman написав:
  Ірина_ написав:Доброго дня, шановний vitaliiangel!
Можливо сама таблиця не правильно прописана?

а як правильно прописувати таблиці?

Мала на увазі верстку HTML.

а є якийсь інструменти? бо кожна таблиця квест. я в HTML не роблю, так "на око" корегую, що дуже незручно
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 19:37

проблема решилась

млн. грн.млн. дол. США
200222581042393
20032673444153418.4%50133774018.3%
20043451137776929.1%648831475029.4%
20054414529633927.9%861422125932.8%
200654415310270123.3%1077532161125.1%
200772073117657832.5%1427193496632.5%
200894805622732531.5%1799923727326.1%
2009913345-34711-3.7%117228-62765-34.9%
2010108256916922418.5%1364191919216.4%
2011131660023403121.6%1631602674019.6%
20121408889922897.0%175781126227.7%
20131454931460423.3%18331075294.3%
201415667281117977.7%131805-51505-28.1%
2015197945841273026.3%90615-41190-31.3%
2016238318240372420.4%9327026552.9%
2017298292059973825.2%1121541888420.2%
2018355870657578619.3%1308321867816.7%
2019397456441585811.7%1537812294917.5%
202041941022195385.5%15558218011.2%
20215459574126547230.2%1997704418828.4%
20225191028-268546-4.9%160500-39270-19.7%
20236537825134679725.9%
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 18 чер, 2024 20:34, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 20:19

  Shaman написав:я в HTML не роблю
HTML тебе знать не надо есть куча сайтов преобразовывающих эксель таблицы в HTML. скопировал код вставил в сообщение и вуаля таблица

вот например. работаешь в таблице как в эксель а снизу отображается html код
https://tableconvert.com/ru/html-to-html
жми сверху "пример", сразу появится таблица, редактируй её как хочешь, снизу выбери вкладку HTML,
Зображення
слева поставь галочки как на картинке
Зображення
скопируй код (выделил жёлтым) и вставь его сюда на форум
Зображення

можно брать HTML таблицы с других сайтов там сверху для них поле
чтобы между ячейками были границы в самом начале таблицы добавляй вот этот код
< table cellspacing="1" cellpadding="1" border="2" >
(в начале после < и в конце перед > убери пробелы)

выбери какую то таблицу покажу на её примере
vitaliiangel
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  #<1 ... 6789
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