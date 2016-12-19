FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

Мала на увазі верстку HTML.
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Вів 18 чер, 2024 15:34
Додано: Вів 18 чер, 2024 16:22
я несколько разных прописывал от самых простых
результат одинаковый
Додано: Вів 18 чер, 2024 18:44
Додано: Вів 18 чер, 2024 19:37
проблема решилась
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 19 чер, 2024 07:25, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Вів 18 чер, 2024 20:19
HTML тебе знать не надо есть куча сайтов преобразовывающих эксель таблицы в HTML. скопировал код вставил в сообщение и вуаля таблица
например.
работаешь в таблице как в эксель, а снизу отображается готовый html код
жми сверху "пример", сразу появится таблица, редактируй её как хочешь, можно добавлять строки/столбцы и копировать в них содержимое
когда таблица готова снизу выбери вкладку HTML,
слева поставь галочки как на картинке
скопируй код (выделил жёлтым) и вставь его сюда на форум
можно брать HTML таблицы с других сайтов там сверху для них поле
чтобы между ячейками были границы в самом начале таблицы добавляй вот этот код
< table cellspacing="1" cellpadding="1" border="2" >
(в начале после < и в конце перед > убери пробелы)
выбери какую то таблицу покажу на её примере
Додано: Сер 19 чер, 2024 07:28
как вариант вместо таблицы резмещать целую страницу нужного сайта в плавающием фрейме (не все сайты такое поддерживают)
и кстати ссылки на новости finance.ua с фреймом выглядят лучше
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