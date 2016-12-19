|
FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Чет 03 кві, 2025 10:58
Доброго дня. Підкажить, чому коли я натискаю на Нові повідомлення, пошук непрацює і є надпис "Вибачте, але вам заборонено користуватись пошуковою системою" ?
Додано: Чет 03 кві, 2025 11:01
mann написав:Доброго дня. Підкажить, чому коли я натискаю на Нові повідомлення, пошук непрацює і є надпис "Вибачте, але вам заборонено користуватись пошуковою системою" ?
У всіх не працює. Технічні проблеми
Додано: Пон 05 тра, 2025 13:12
Faceless написав:
mann написав:Доброго дня. Підкажить, чому коли я натискаю на Нові повідомлення, пошук непрацює і є надпис "Вибачте, але вам заборонено користуватись пошуковою системою" ?
У всіх не працює. Технічні проблеми
Щось затягнулось це... я вже подумав, що мене забанили за щось )
Додано: Пон 15 вер, 2025 11:24
Faceless написав:
Успіх написав:
Це пише людина що не так давно мала тут клон "позитивчик"
Так отож!
Хотів, як краще - а вийшло, як завжди!©
А тепер про "клони"(давно хотів запитати)
1. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а тоді ще зареєструвався з мобільного інтернету - це показує/буде рахуватись, як клон?
2. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а моя дружина зареєструвалась зі свого телефону теж з "домашнього" інтернету - це теж рахується, як клон?(хоча - це ж ДВІ різні людини?!!!)
Ну і щоб двічі не вставати:
3. Якщо пункт 2. рахується, як НЕ клон, то зайшовши якось зі свого телефону під ніком/паролем дружини - зрахується, як поява "клону"?
Додано: Пон 15 вер, 2025 11:37
Успіх написав:
1. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а тоді ще зареєструвався з мобільного інтернету - це показує/буде рахуватись, як клон?
Неважливо звідки зареєструвався, якщо вияляється що це одна людина то клон блокується. Для розуміння хто клон часто навіть не треба ІР дивитися
Успіх написав:
2. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а моя дружина зареєструвалась зі свого телефону теж з "домашнього" інтернету - це теж рахується, як клон?(хоча - це ж ДВІ різні людини?!!!)
Звісно ні, дві людини - два акаунти.
Успіх написав:
3. Якщо пункт 2. рахується, як НЕ клон, то зайшовши якось зі свого телефону під ніком/паролем дружини - зрахується, як поява "клону"?
Так ви можете скомпрометувати акк дружини і тоді заблокують
Додано: Пон 15 вер, 2025 12:18
Faceless написав:
Неважливо звідки зареєструвався, якщо вияляється що це одна людина то клон блокується.
Як виявляється?))
Ну стиль написання схожий і що? Так бувають схожі люди у деяких речах.
Як то кажуть - "де докази?", що під різними ніками одна людина?(якщо не дивитись ай-пі)
Faceless написав:
Для розуміння хто клон часто навіть не треба ІР дивитися
Типу "по логіці"?))
Ще раз кажу - все має мати докази, а не "я просто так подумав/вирішив собі..."
Faceless написав:
Звісно ні, дві людини - два акаунти
Угу, угу))
Дві людини))
А там же можу я з двох телефонів сидіти!)) Знову ж таки - мають бути докази!😁
Faceless написав:
Так ви можете скомпрометувати акк дружини і тоді заблокують
Ну от, на скільки я пам'ятаю, то з позитивчиком щось типу того і сталося😁
Додано: Пон 15 вер, 2025 12:27
Успіх написав: Faceless написав:
Неважливо звідки зареєструвався, якщо вияляється що це одна людина то клон блокується.
Як виявляється?))
Ну стиль написання схожий і що? Так бувають схожі люди у деяких речах.
Як то кажуть - "де докази?", що під різними ніками одна людина?(якщо не дивитись ай-пі)
Faceless написав:
Для розуміння хто клон часто навіть не треба ІР дивитися
Типу "по логіці"?))
Ще раз кажу - все має мати докази, а не "я просто так подумав/вирішив собі..."
Faceless написав:
Звісно ні, дві людини - два акаунти
Угу, угу))
Дві людини))
А там же можу я з двох телефонів сидіти!)) Знову ж таки - мають бути докази!
Faceless написав:
Так ви можете скомпрометувати акк дружини і тоді заблокують
Ну от, на скільки я пам'ятаю, то з позитивчиком щось типу того і сталося
Це не суд, і експертиза тут не потрібна. Правила форуму це дозволяють.
Коли модератор виявляє ознаки того, що якийсь акаунт - клон, то може його заблокувати. Якщо це було помилково, то постраждалий може написати звернення, щоб відновили
