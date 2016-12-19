FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

А тепер про "клони"(давно хотів запитати) 1. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а тоді ще зареєструвався з мобільного інтернету - це показує/буде рахуватись, як клон? 2. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а моя дружина зареєструвалась зі свого телефону теж з "домашнього" інтернету - це теж рахується, як клон?(хоча - це ж ДВІ різні людини?!!!)
Ну і щоб двічі не вставати: 3. Якщо пункт 2. рахується, як НЕ клон, то зайшовши якось зі свого телефону під ніком/паролем дружини - зрахується, як поява "клону"?
Успіх написав:1. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а тоді ще зареєструвався з мобільного інтернету - це показує/буде рахуватись, як клон?
Неважливо звідки зареєструвався, якщо вияляється що це одна людина то клон блокується. Для розуміння хто клон часто навіть не треба ІР дивитися
Успіх написав:2. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а моя дружина зареєструвалась зі свого телефону теж з "домашнього" інтернету - це теж рахується, як клон?(хоча - це ж ДВІ різні людини?!!!)
Звісно ні, дві людини - два акаунти.
Успіх написав:3. Якщо пункт 2. рахується, як НЕ клон, то зайшовши якось зі свого телефону під ніком/паролем дружини - зрахується, як поява "клону"?
Так ви можете скомпрометувати акк дружини і тоді заблокують
Faceless написав:Неважливо звідки зареєструвався, якщо вияляється що це одна людина то клон блокується.
Як виявляється?)) Ну стиль написання схожий і що? Так бувають схожі люди у деяких речах.
Як то кажуть - "де докази?", що під різними ніками одна людина?(якщо не дивитись ай-пі)
Faceless написав:Для розуміння хто клон часто навіть не треба ІР дивитися
Типу "по логіці"?)) Ще раз кажу - все має мати докази, а не "я просто так подумав/вирішив собі..."
Faceless написав:Звісно ні, дві людини - два акаунти
Угу, угу)) Дві людини)) А там же можу я з двох телефонів сидіти!)) Знову ж таки - мають бути докази!
Faceless написав:Так ви можете скомпрометувати акк дружини і тоді заблокують
Ну от, на скільки я пам'ятаю, то з позитивчиком щось типу того і сталося
Це не суд, і експертиза тут не потрібна. Правила форуму це дозволяють. Коли модератор виявляє ознаки того, що якийсь акаунт - клон, то може його заблокувати. Якщо це було помилково, то постраждалий може написати звернення, щоб відновили
