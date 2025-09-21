RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 14:23

Хотабе

Завтра зранку у неділю не забудьте сходити до церкви. Поставите свічечку за моє здравіє.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10763
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 14:53

Про одного кенійця

https://www.ukr.net/news/details/russia ... 75697.html
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10763
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:01

Investor_K
свічечку за моє здравіє.


Мені краще знати куди вам вставити «свічечку» для здравія. А куди кадило
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 вер, 2025 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16424
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:03

  Hotab написав:Investor_K
свічечку за моє здравіє.


Мені краще знати куди вам вставити «свічечку» для здравія.

Краще ніж що?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10763
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:05

  Investor_K написав:Краще ніж

І не просіть.
Hotab
 
Повідомлень: 16424
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:09

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Краще ніж

І не просіть.

І ведіть себе у церкві чемно .
Ну все. Завдання поставлено. Тепер можно піти трохи накинути.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10763
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:16

  Investor_K написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:Краще ніж

І не просіть.

Завдання поставлено .

Добре, але потім все одно свічку. Вона підлікує.
Hotab
 
Повідомлень: 16424
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 07:15

+1

  Investor_K написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:Краще ніж

І не просіть.

І ведіть себе у церкві чемно ..

Великий Інвестор - чемна людина, яка з повагою ставиться до почуттів віруючих.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10763
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:28

Investor_K , діду, це правда?

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16424
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 19:07

  Hotab написав:Investor_K , діду, це правда?

Зображення

То є так, синку.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10763
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
