За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Додано: Суб 20 вер, 2025 14:23
Завтра зранку у неділю не забудьте сходити до церкви. Поставите свічечку за моє здравіє.
Investor_K
Повідомлень: 10763
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 14:53
Investor_K
Повідомлень: 10763
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 15:01
Investor_K
свічечку за моє здравіє.
Мені краще знати куди вам вставити «свічечку» для здравія. А куди кадило
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 20 вер, 2025 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлень: 16424
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 15:03
Hotab написав:Investor_K
свічечку за моє здравіє.
Мені краще знати куди вам вставити «свічечку» для здравія.
Краще ніж що?
Investor_K
Повідомлень: 10763
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 15:05
Investor_K написав:
Краще ніж
І не просіть.
Hotab
Повідомлень: 16424
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 15:09
Hotab написав: Investor_K написав:
Краще ніж
І не просіть.
І ведіть себе у церкві чемно .
Ну все. Завдання поставлено. Тепер можно піти трохи накинути.
Investor_K
Повідомлень: 10763
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 15:16
Investor_K написав: Hotab написав: Investor_K написав:
Краще ніж
І не просіть.
Завдання поставлено .
Добре, але потім все одно свічку. Вона підлікує.
Hotab
Повідомлень: 16424
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 07:15
Investor_K написав: Hotab написав: Investor_K написав:
Краще ніж
І не просіть.
І ведіть себе у церкві чемно ..
Великий Інвестор - чемна людина, яка з повагою ставиться до почуттів віруючих.
Investor_K
Повідомлень: 10763
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:28
Investor_K
, діду, це правда?
Hotab
Повідомлень: 16424
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
