Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 09:58

Доброго дня. Підкажить, чому коли я натискаю на Нові повідомлення, пошук непрацює і є надпис "Вибачте, але вам заборонено користуватись пошуковою системою" ?
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 10:01

Re: FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

mann написав:Доброго дня. Підкажить, чому коли я натискаю на Нові повідомлення, пошук непрацює і є надпис "Вибачте, але вам заборонено користуватись пошуковою системою" ?
У всіх не працює. Технічні проблеми
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 12:12

  Faceless написав:
mann написав:Доброго дня. Підкажить, чому коли я натискаю на Нові повідомлення, пошук непрацює і є надпис "Вибачте, але вам заборонено користуватись пошуковою системою" ?
У всіх не працює. Технічні проблеми

Щось затягнулось це... я вже подумав, що мене забанили за щось )
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 10:24

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Faceless написав:
Успіх написав:
Це пише людина що не так давно мала тут клон "позитивчик"

Так отож!
Хотів, як краще - а вийшло, як завжди!© :mrgreen:

А тепер про "клони"(давно хотів запитати) ;)
1. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а тоді ще зареєструвався з мобільного інтернету - це показує/буде рахуватись, як клон?
2. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а моя дружина зареєструвалась зі свого телефону теж з "домашнього" інтернету - це теж рахується, як клон?(хоча - це ж ДВІ різні людини?!!!)

Ну і щоб двічі не вставати:
3. Якщо пункт 2. рахується, як НЕ клон, то зайшовши якось зі свого телефону під ніком/паролем дружини - зрахується, як поява "клону"? :mrgreen:
Re: Психологія та саморозвиток

  Успіх написав:1. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а тоді ще зареєструвався з мобільного інтернету - це показує/буде рахуватись, як клон?

Неважливо звідки зареєструвався, якщо вияляється що це одна людина то клон блокується. Для розуміння хто клон часто навіть не треба ІР дивитися
  Успіх написав:2. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а моя дружина зареєструвалась зі свого телефону теж з "домашнього" інтернету - це теж рахується, як клон?(хоча - це ж ДВІ різні людини?!!!)

Звісно ні, дві людини - два акаунти.
  Успіх написав:3. Якщо пункт 2. рахується, як НЕ клон, то зайшовши якось зі свого телефону під ніком/паролем дружини - зрахується, як поява "клону"?

Так ви можете скомпрометувати акк дружини і тоді заблокують
Re: Психологія обману))

  Faceless написав:Неважливо звідки зареєструвався, якщо вияляється що це одна людина то клон блокується.
Як виявляється?))
Ну стиль написання схожий і що? Так бувають схожі люди у деяких речах.

Як то кажуть - "де докази?", що під різними ніками одна людина?(якщо не дивитись ай-пі)
  Faceless написав:Для розуміння хто клон часто навіть не треба ІР дивитися
Типу "по логіці"?))
Ще раз кажу - все має мати докази, а не "я просто так подумав/вирішив собі..."
  Faceless написав:Звісно ні, дві людини - два акаунти
Угу, угу))
Дві людини))
А там же можу я з двох телефонів сидіти!)) Знову ж таки - мають бути докази!😁
  Faceless написав:Так ви можете скомпрометувати акк дружини і тоді заблокують
Ну от, на скільки я пам'ятаю, то з позитивчиком щось типу того і сталося😁
Re: FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

Успіх написав:
  Faceless написав:Неважливо звідки зареєструвався, якщо вияляється що це одна людина то клон блокується.
Як виявляється?))
Ну стиль написання схожий і що? Так бувають схожі люди у деяких речах.

Як то кажуть - "де докази?", що під різними ніками одна людина?(якщо не дивитись ай-пі)
  Faceless написав:Для розуміння хто клон часто навіть не треба ІР дивитися
Типу "по логіці"?))
Ще раз кажу - все має мати докази, а не "я просто так подумав/вирішив собі..."
  Faceless написав:Звісно ні, дві людини - два акаунти
Угу, угу))
Дві людини))
А там же можу я з двох телефонів сидіти!)) Знову ж таки - мають бути докази!
  Faceless написав:Так ви можете скомпрометувати акк дружини і тоді заблокують
Ну от, на скільки я пам'ятаю, то з позитивчиком щось типу того і сталося


Це не суд, і експертиза тут не потрібна. Правила форуму це дозволяють.
Коли модератор виявляє ознаки того, що якийсь акаунт - клон, то може його заблокувати. Якщо це було помилково, то постраждалий може написати звернення, щоб відновили
Чому...? Бо все в руках модератора!))

  Faceless написав:Коли модератор виявляє ознаки того, що якийсь акаунт - клон, то може його заблокувати.
Все в руках модератора!©😁
Не погано, не погано...))
  Faceless написав:Це не суд
Це - самосуд!😁
Не пора на тривале лікування?

Зображення
Re: FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

Зображення
чому цей виродок не забанений?
