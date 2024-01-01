Додано: Суб 08 лис, 2025 23:50

Hotab написав: hxbbgaf написав: Он вище скан документу. Значить, ті 15 тис. продовжують службу не в ЗСУ, може, в ментах. А в ЗСУ тільки 5 тис. Он вище скан документу. Значить, ті 15 тис. продовжують службу не в ЗСУ, може, в ментах. А в ЗСУ тільки 5 тис.

Ти невменяємий?? У тебе скан за 1.01.24 року

Я дав за червень 25 року

Що у тебе з ВЛК??

Чому 50+ річні служать 10% і тобі мало, а ти здоровий 40-річний бугай тільки розказуєш , хто перед тобою повинен йти? Ти невменяємий?? У тебе скан за 1.01.24 рокуЯ дав за червень 25 рокуЩо у тебе з ВЛК??Чому 50+ річні служать 10% і тобі мало, а ти здоровий 40-річний бугай тільки розказуєш , хто перед тобою повинен йти?

За рік мало що змінилось, якщо перед цим за 2 не змінилось. Я тобі пояснив, в чому справа, 5 тис. в ЗСУ, решта 10 "служить" в інших місцях - наприклад, в МВС в ментурі. Що тут неясного? От і 15.Чого я маю перед тобою звітувати? Щось я не бачив звітів, як і на чому ти там літав і чи правда це взагалі. Це ти нєвмєняємий, перечитай, що перед цим писалось, не 50+, а 43+ ці відставники, а мобілізація в нас до 60, і здорові вони часто як бики, а воювати не хочуть, 1 із 40, і тут є приклади, і на фупі повно, це стандартний типаж, ще й закликають до розстрілів інших, хоча доходяг і механізаторів в їхньому віці гребуть аж гай гуде.