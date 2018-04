Додано: П'ят 26 чер, 2015 00:23



Є запис в єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками шахрайства.

Є ряд судових рішень: наприклад ось це , або ось це .

Є ряд виконавчих проваджень.

Є багато відгуків у Інтернеті, і навіть цілий вебсайт, присвячений діянням Юречко О.Г.

http://yurechku.net/

You don't get what you deserve, you get what you negotiate... (с) Chester L. Karrass

Отримуєш не те, на що заслуговуєш, а те, на що домовишся