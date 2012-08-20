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Посоветуйте страховую
компанию, пожалуйста!

Посоветуйте страховую компанию, пожалуйста!
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2015 13:12

Посоветуйте страховую компанию, пожалуйста!

Здравсвуйте дорогие форумчани! Подскажите хорошую і надежную страховую компанию. Не знаю к кому обратиться. буду благодарен за помощь
kopernik_i
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2015 13:23

kopernik_i

необходимо понимать цели страхования. какой объект страхования?
kovbas
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2015 13:34

Автостахование

kovbas Автостахование
kopernik_i
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2015 07:59

Re: Посоветуйте страховую компанию, пожалуйста!

Что никто не может просто давать совет з личного опыта? Ну вы и активные люди!!!
kopernik_i
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2015 10:17

  kopernik_i написав:Что никто не может просто давать совет з личного опыта? Ну вы и активные люди!!!


А вам что не посоветуй, вы все равно потом талисман будете рекламировать ))=
osgo
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2016 22:28

kopernik_i Я лично пользуюсь давно страховками от страховой компании "КНЯЖА". Страхую у них ОСАГО и КАСКО, по выплатам проблем не было. Очень понравилось, что есть доставка полиса в любую точку Украины.
infonikkir
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2016 16:50

  osgo написав:
  kopernik_i написав:Что никто не может просто давать совет з личного опыта? Ну вы и активные люди!!!


А вам что не посоветуй, вы все равно потом талисман будете рекламировать ))=
Мушу погодитись, стосовно СК, дивіться рейтинги офіційні, це ПЗУ, КНЯЖА, АХА, УНІКА ....
Володимир1
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2016 20:13

Re: Посоветуйте страховую компанию, пожалуйста!

Интересует надежная страховая компания тоже
0049mm
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:11

Re: Посоветуйте страховую компанию, пожалуйста!

А цели страхования? Здоровье? Машину? Недвижимость?
Ka-Pi-Tan
 
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