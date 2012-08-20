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Посоветуйте страховую компанию, пожалуйста!
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Чет 13 сер, 2015 13:12
Здравсвуйте дорогие форумчани! Подскажите хорошую і надежную страховую компанию. Не знаю к кому обратиться. буду благодарен за помощь
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kopernik_i
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Додано: Чет 13 сер, 2015 13:23
kopernik_i
необходимо понимать цели страхования. какой объект страхования?
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kovbas
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Додано: Чет 13 сер, 2015 13:34
kovbas Автостахование
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kopernik_i
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Додано: П'ят 14 сер, 2015 07:59
Что никто не может просто давать совет з личного опыта? Ну вы и активные люди!!!
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kopernik_i
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Додано: Пон 24 сер, 2015 10:17
kopernik_i написав:
Что никто не может просто давать совет з личного опыта? Ну вы и активные люди!!!
А вам что не посоветуй, вы все равно потом талисман будете рекламировать ))=
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osgo
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Додано: Сер 02 бер, 2016 22:28
kopernik_i Я лично пользуюсь давно страховками от страховой компании "КНЯЖА". Страхую у них ОСАГО и КАСКО, по выплатам проблем не было. Очень понравилось, что есть доставка полиса в любую точку Украины.
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Додано: Пон 07 бер, 2016 16:50
osgo написав: kopernik_i написав:
Что никто не может просто давать совет з личного опыта? Ну вы и активные люди!!!
А вам что не посоветуй, вы все равно потом талисман будете рекламировать ))=
Мушу погодитись, стосовно СК, дивіться рейтинги офіційні, це ПЗУ, КНЯЖА, АХА, УНІКА ....
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Володимир1
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Додано: Суб 30 лип, 2016 20:13
Интересует надежная страховая компания тоже
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0049mm
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Додано: Вів 23 жов, 2018 16:11
А цели страхования? Здоровье? Машину? Недвижимость?
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Ka-Pi-Tan
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