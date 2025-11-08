RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Суб 08 лис, 2025 14:41

won

Єдина проблема наразі - це, напевно, знайти нормальні котли - бо зараз, схоже, дуже мала пропозиція адекватних (шоб без електроніки). Але думаю, все ж якщо поставити таку собі задачу, то знайти можна.


Ви ж мабуть здогадуєтесь про призначення насосу в системі опалення? Якщо ні, я відповім.
Основна мета - щоб в зону горіння постійно надходила максимально можлива холодна вода (з обратки) , а гаряча не застоювалась в зоні горіння, а йшла в кімнати, які треба обігріти.
Що це дає? Вищий КПД котла.
Бо чим більша «дельта Т» між зоною горіння і водою в самому котлі , тим краща теплопередача.
Суб 08 лис, 2025 15:15

  won написав: Датчики СО - надійні, механічні (внутрі котла, його неможливо запустити, якщо тяги нема).


На "али" механических датчиков СО - не встречал, лишь электрохимические, сроком жизни в 3 года (из описаний).
Суб 08 лис, 2025 15:57

циркуляційний насос бере умовно 30 ватт на годину - таке споживання взагалі не проблема резервувати батарейкою. контроллер горіння, який керує подачею повітря бере 3-5 ватт. в газових котлах трохи більше, але все одно не критично.
trololo
Суб 08 лис, 2025 15:58

  Hotab написав:Основна мета - щоб в зону горіння постійно надходила максимально можлива холодна вода (з обратки)


трохи поправлю, не максимально холодна, а оптимальна, в районі 55 градусів (для твердотопа чи каміна), щоб не було конденсації та інших поганих ефектів. в мене контролер горіння який керує насосами підтримує теплообмінник в котлі на 62-67 плюс мінус, до 40 насос не включається. клапан антиконденсаційний, який пускає контур на малий круг до досягнення 50 чи 55 градусів, не памятаю. одно разу не було живлення на насосі, і після 90 градусів по воді в каміні включився аварійний режим.
trololo
Суб 08 лис, 2025 16:12

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

З 13.30 до 20.30 (прогноз) . Таких планових перерв ще не було.
Суб 08 лис, 2025 16:50

  Hotab написав:З 13.30 до 20.30 (прогноз) . Таких планових перерв ще не було.


ви ще не на адріатиці? :cry:
trololo
Суб 08 лис, 2025 16:50

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:З 13.30 до 20.30 (прогноз) . Таких планових перерв ще не було.
А ви кажете "обігрівач з інвертора заживить"
Faceless
Суб 08 лис, 2025 17:27

  trololo написав:
  Hotab написав:З 13.30 до 20.30 (прогноз) . Таких планових перерв ще не було.


ви ще не на адріатиці? :cry:

Поки що і не планую. То інвестиція
Суб 08 лис, 2025 17:31

  Faceless написав:
Hotab написав:З 13.30 до 20.30 (прогноз) . Таких планових перерв ще не було.
А ви кажете "обігрівач з інвертора заживить"

Ну якщо по плану увімкнуть, то для конда енергія також є)
Зображення
Але хто ж знає, чи буде по плану
