Посоветуйте страховую компанию, пожалуйста!

Додано: Вів 16 лип, 2019 15:03

marinagressor

Конечно, страховая выплатит меньше. Как страховаться, так выбрали условия (и стоимость)"поэкономнее", а как выплачивать, так и то, что попало в ДТП и то что к этому ДТП отношения не имеет. Да еще и СТО в счет вставило кое-чего лишнего.

А вообще, в таких случаях (несогласие с суммой) действительно стоит обращаться в суд. Только не надо врать, что СК затягивает рассмотрение дела: СК на суды влияния не имеет, но и платить по тем делам, которые рассматривались без ее представителей (технология как сделать так, что бы ответчик не попал в суд, давно известна) тоже не должна. Что суд и подтвердил направив дело на пересмотр.