Валюта
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 21:40

  ЛАД написав:Ну что скажут специалисты?
42-42,1 - новая ступенька стабильности?

на носі новий рік. якщо кажемо про гнучкість має бути зростання, потім відкат - ось тоді й подивимось, на якому рівні. 43 ;)
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 00:21

  Shaman написав:чому потрібен девал, писав неодноразово. до якого рівня - за 2025 було б нормально 10%, тобто 45-46. схоже рік закінчимо 43-44. що буде весною подивимося. на рівень 43 вже треба переходити...

Можно всё таки хотя бы парой слов напомнить на чём это базируется? Без пояснений почему. Просто чтобы знать о чём конкретно сейчас разговор. Много чего было раньше написано.

  Shaman написав:а зв'язок дуже безпосередній. але чому берете лише М0? грошову базу - а саме готівку та безготівку - ні? я саме цей показник розглядаю...

Ну если курс для уличных обменок считать, то казалось бы M0 самое правильное потому, что в них за безнал не купить :D ОК, согласен, что для межбанка M1 правильнее. M2 уже спорнее - за гривну на срочном депо владелец счёта валюту купить не может. Хотя банк, наверное, может. Если по M1 считать, то оно 2.24/1.23 = 82% от января 2022 до сентября 2025. Тогда, если просто умножать, то курс должен быть 51. Но вот почему нужно - это вопрос. Вон, в 2019 M1 тоже рос, а доллар падал. Объясняли не тем, что вредный НБУ ревальвирует, а тем, что много валюты заходит от нерезов. Так сейчас от нерезов заходит вообще половина спроса на валюту. Логично ожидать, что оно доллар обесценивает по сравнению с ситуацией, когда таких вливаний нет. А как посчитать на сколько? Может как раз до 42 и выходит?

А в M1 США была прикольная ступенька в апреле-мае 2020: рост в 3.5 раза за месяц. И потом не падал. Я уже запамятовал, к какой валюте доллар в это время в 3.5 раза обесценивался?
