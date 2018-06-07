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Нумізматика та Боністика
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Куплю монеты Украины,
СССР, Австралии дорого

Куплю монеты Украины, СССР, Австралии дорого
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2017 10:55

Олимпиада Барселона

SpaceInvader Здравствуйте. У меня есть 2 комплекта олимпиада Барселона . Какую сумму Вы можете предложить?
Спасибо за внимание. Дмитрий
photomarketodessa@gmail.com
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 08:07

Re: Куплю монеты Украины, СССР, Австралии дорого

- Набор Олимпиады-80 (серебро) - АЦ/Пруф - 12 000/12500 грн/набор из 28 монет
- Памятные и юбилейные монеты Украины (золото и серебро). Нейзильбер - только полной коллекцией (70 000-75 000 грн в зависимости от состояния и комплектаций отдельных монет). Приобретение золотых и серебряных монет Украины - зависит от наименования. На каждую монету - своя цена. Также рассматриваю приобретение полной коллекции серебряных украинских монет - в основном интересуют монеты в полной банковской комплектации (монета + сертификат + футляр), а также в идеальном банковском состоянии. В любом случае, предлагайте.
- Банковские слитки (литые, штампованные) - цена договорная.
- Брендовые ювелирные изделия (Каррера, Ван Клифф, Картье и т.д.) и швейцарские часы (начиная от Омеги, Брайтлинга, заканчивая Бреге, Бовет и тд.)

Киев, Днепр.

Все предложения жду на почту. Убедительная просьба - не пишите здесь в личку, или в самом топике, пишите на почту, и прилагайте фото.
seatedliberty13@gmail.com
SpaceInvader
 
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