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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 17 чер, 2018 16:56
Какой маразм развёл вас в трамвае...ужс
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:11
Vitl написав:
Какой маразм развёл вас в трамвае...ужс
кто кого развел?
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