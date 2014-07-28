Додано: Пон 22 жов, 2018 12:34

10/9/9 написав: ...........

Та це якісь казочки для дітей, які розповідали при розвалі СРСР. Чути таке зараз, як повернутися на початок 90-х, просто смішно. Двірник, садівник, водій, санітарка, домогосподарка, як вони ТАМ можуть створювати в 10 разів більшу додану вартість і як вони можуть працювати в 10 разів ефективніше, мести вулиці в 20рук, чи обрізати кущі у 20 рук, чи керувати одразу 10 автобусами, чи працювати одразу в 10 лікарнях, чи бути слугою 10 господарів? Приклади можна продовжувати до нескінченності. ...........Та це якісь казочки для дітей, які розповідали при розвалі СРСР. Чути таке зараз, як повернутися на початок 90-х, просто смішно. Двірник, садівник, водій, санітарка, домогосподарка, як вони ТАМ можуть створювати в 10 разів більшу додану вартість і як вони можуть працювати в 10 разів ефективніше, мести вулиці в 20рук, чи обрізати кущі у 20 рук, чи керувати одразу 10 автобусами, чи працювати одразу в 10 лікарнях, чи бути слугою 10 господарів? Приклади можна продовжувати до нескінченності.

индивидуальная

Есть такое понятие - общественная производительность труда.Да дворник не может "мести вулиці в 20рук", а санитарка "працювати одразу в 10 лікарнях" (хотя, честно говоря, не видел на Западе дворников с метлой, уборка тоже механизирована, но не суть).Но, вообще-то, в советские времена правильно разделяли сферу матер. производства и сферу услуг. ВВП создаётся и в сфере услуг, но главное всё же - материальное производство. Если товар не произведен (или его мало), то сфера услуг слабая (как и было в Союзе). А товара собственного производства у нас маловато. Основные экспортные продукты (зерно, руда, металл) вообще имеют низкую добавочную стоимость. Так что в сфере материального производства производительность труда на Западе существенно выше, во-первых, из-за большей технич. вооруженности и технологий, во-вторых, за счет более сложных товаров (с большей добав. стоимостью).А сфере услуг достаются объедки со стола матер. производства. Только объедки могут быть разные - может быть красная икра, а могут быть картофельные очистки.написал это короче и более образно.Всё то же самое относится к Вашему примеру инженера. Егоинтенсивность труда, возможно, и высокая, но общественная - низкая. Поэтому он и не имеет такую зарплату, как на Западе.Кроме того, интенсивность и производительность - несколько разные вещи. Хорошо помню, как писал когда-то техпроцесс. Инженерного труда там было, может, 10%. Когда я писал тушью на кальке, выполняя работу копировщицы, и бегал сам делать синьки, интенсивность у меня была высокая, уходил, бывало, и в 10, и в 11, и даже в 12 часов (вечера), но производительность ...Ещё, возможно, сказывается неравноценный товарообмен. Сырьё производить могут многие, поэтому оно дешёвое, а сложную технику могут производить только передовые страны (во всяком случае, им принадлежат технологии, конструкции и техника), поэтому могут держать несколько завышенные цены.