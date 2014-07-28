kolyuchy написав:что-то я не припомню, чтоб на этой ветке кто-нибудь всерьез ожидал 27.5... в трамвае 2006й может... но то такэ...Vitl написав:По курсу подвижек практически нет.Как и предполагал, зацепились за 28.Мыслители по тренду успокоились со своими 27,50.Ниже 28 изредка банки отдают, но нужно найти.
А так продолжаем мыслить по тренду. Мне кажется с трендом должны определиться к середине следующей недели. пока боковик: МБ чутка ниже 28, нал - чутка выше
не обязательно на этой
не обязательно всерьёз
с определением тренда есть сложность. т к есть непредсказуемые факторы в виде предвыборного момента и проблем с долгом(читай перезаймом).какой ход конём сделают верха никто не знает. может даже и они пока что