Vitl написав:Вижу. что вал обсуждение приобрело полит уклон.Не будем сильно углубляться в него,
Таких брудних виборів,які наближаються,ще не було. Склалось багато факторів.Потенційні кандидати,яких десь 4-5,будуть задіювати всі можливі технології для перемоги.Путін робить ставку на своїх кандидатів.Тимошенко не можна програвати і вона оцінює ці вибори як останні.Порошенку теж не можна програвати,бо в разі перемоги Тимошенко доведеться тікати з країни або,можливо,сідати.
Чай, так я почти слово в слово так же написал вчера
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Вижу. что вал обсуждение приобрело полит уклон.Не будем сильно углубляться в него, т к это прямая дорожка в сторону и счас вылезут нац и порох... и пойдёт.Не нужно...В общем ситуация у нас плохая, но не критическая.Но нужно быть готовым ко всему.Вот думал гривневклад отдать газмясу новаричный. но хотел совета испросить. стоит ли.Вроде ставка приличная и срок в самый раз полгода.Да ещё и операционистка там мне нравится.Короче очень хочется.
Неужели Витл, гривня, да и еще и депозит. Я думал такого не бывает. А Как же защита идей СВН? Или там всё же грн-депозит в контексте операционистки ...
- в скорый транш не верю - на айтишников не очень бы надеялся, заведенная ими валюта уходит на импортные товары, квартиры, всяческие евроремонты, авто, путешествия и т.п. (по опыту моей семьи). То же о заробитчанах.
- Вопрос, что такое "скорый". Завтра или через неделю не будет точно. А вот в январе или даже перед западным рождеством - вполне (последнее, правда, не очень вероятно и зависит от того, как быстро мы примем бюджет, и в какой момент нам этот транш остро нужен - МВФ это, полагаю, хорошо знает. - Квартиры и евроремонты всё же вносят вклад в валютный баланс и через зарплаты рабочих, и через материалы (далеко не всё импорт). Да и всё остальное тоже хотя бы частично тоже влияет на вал. баланс - например, импортные товары это, к примеру, и пошлины (или взятки), и зарплаты продавцов.
По прибалтам Вы отчасти правы. Но кроме сказанного Вами, сыграло роль и то, что они сразу отказались от советской системы и взглядов и пошли на Запад. А мы это сделали намного позже (да и сейчас не до конца). Если бы вели себя после развала Союза так же решительно, как они, то могли бы быть и в НАТО, и в ЕС, возможно, даже раньше них.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Ну окрепла гривна непонятно на чем на пару десятков копеек, так что сразу апокалиптические сценарии рисовать?
Моё мнение. - Кратный девал в ближайший год не будет. Поддерживаю аргументы freeze"а. Да и экономических оснований для этого нет. Кроме "чёрных лебедей" - например, серьёзный мировой кризис. Но даже в этом случае вряд ли выше 40. - В новый Майдан верю крайне слабо. По-моему, весьма маловероятно.Возможно не прав, но сегодня поднять на Майдан массы народа не реально (для этого нужна слишком уж дурацкая политика верхов - этого нет). - Варианты с добробатами, в принципе, возможны, но это не Майдан, а верхушечный переворот - не виэу сил. заинтересованных в этом. Нынешние не делают такой глупости как Витёк - не пытаются подмять под себя всё и вся. - Российское вторжение сегодня также расцениваю как крайне маловероятное. Возможны провокации (не на фронте, а внутри страны), в т.ч. и с использованием добробатов и пр. Но если не будет слишком уж бардачных выборов, то вряд ли сумеют организовать что-то масштабное.
Ну и последнее. Давайте не будем здесь слишком увлекаться политикой и политич. персоналиями. Всё же экономика важнее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T