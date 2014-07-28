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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:16
25.28 на 31/10
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 16 жов, 2019 20:26
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
26,0 на 31.10.19
Додано: Сер 16 жов, 2019 23:06
прогноз на конец октября прежний 25,98
сначала возьмём 25,98, а потом возможно быстрыми темпами начнём по чуть-чуть подрастать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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