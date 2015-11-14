Инвестиции в зарубежную недвижимость

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Приобретение недвижимости за рубежом, перепродажа или сдача в аренду принесет гарантированный доход.
Поможем выбрать страну, объект недвижимости, проведение сделки. Без дополнительных затрат (комиссионных). Возьмём для примера квартиру стоимостью 50 тысяч евро, которая покупается После окончания срока строительства инвестор продаёт апартаменты и фиксирует прибыль. За это время повышается и инвестиционная привлекательность: квартира растет в цене на 30-50% и её стоимость составит 65-75 тыс. евро.на этапе начала строительства (сразу после получения разрешения на строительство) следующим образом:
- на 50% стоимости квартиры (25 т. евро) инвестор берёт кредит в турецком банке под 9% годовых сроком на 10 лет. Итого, выплаты за первый год составят 3,8 т. евро (2,2 тыс. на тело кредита и 1,6 тыс. на %). - 50% стоимости и дополнительные затраты (ок. 6%, итого: 25 + 3 = 28 т. евро) инвестор оплачивает за свой счёт.
Подведём итоги. Затраты инвестора составили 31,8 тыс. евро: - 28 тыс. сразу; - 3,8 тыс. – платежи по кредиту в течение года. Оставшаяся задолженность = 23,4 тыс. евро (25 т. – 1,6 т. от тела кредита).
Инвестиционная привлекательность в виде чистого дохода составит: 65(75) – 31,8 – 23,4 – 2,8(затраты при продаже) = 7 (17) тыс. евро Рентабельность составит от 22 % до 53,4%.
Данный пример является ориентировочным с использованием среднестатистических показателей.
Антиинвестиции в зарубежную недвижимость Приобретение недвижимости за рубежом, перепродажа или сдача в аренду с помощью горе-советчиков принесет гарантированный убыток.
"Поможем выбрать страну, объект недвижимости, проведение сделки. Без дополнительных затрат (комиссионных)."
Такие объявления не часто, но можно встретить. Попробуем разобраться, где и как скрыт обман или "свой интерес".
Итак читаем: "Возьмём для примера квартиру стоимостью 50 тысяч евро, которая покупается" (указана реальная цена. На самом деле квартиры в Турции ЗАКОНЧЕННЫЕ строительством в доме, принятом в эксплуатацию (это очень важно) стоят 40 - 60 тыс. евро. Зачем покупать "воздух над котлованом" - совсем непонятно: изобилие квартир на продажу, которые "можно пощупать руками"). Читаем далее: "После окончания срока строительства инвестор продаёт апартаменты и фиксирует прибыль." (это первый обман. Реально сам риэлтор НИЧЕГО продать не может, но красиво пишет, что вы лично (как везунчик) продадите "после окончания срока строительства". Последние слова просто умиляют: После окончания срока строительства)
Читаем далее: "За это время повышается и инвестиционная привлекательность: квартира растет (???) в цене на 30-50% и её стоимость составит 65-75 тыс. евро."
Это обман или самообман. Никакая цена на квартиру реально не поднимется - рискну даже сказать НИ НА СКОЛЬКО. Цена на квартиры в Турции за последние пару лет остались на одном и том же уровне в пересчете на валюту и поднялась в турецких лирах. Реально происходит следующее: за последние 2 года произошло ослабление курса турецкой лиры - ее "лихорадит". Ее курс по отношению к доллару падал до 4 лир за доллар зимой 2016/2017 и повышался до 3,35 летом-2017. Владельцы квартир корректировали цену продажи своей собственности, внося в нее элемент коррекции на цены на бензин, ДТ и инфляцию, которая по официальной статистике не превысила 1,5 процента. Таким образом, если учесть, что срок строительства новых квартир не превышает 12 месяцев - никакого роста цены на заявленные "30-50%" не происходило и вряд ли произойдет. Потому озвученное "и её стоимость составит 65-75 тыс. евро." является неправдой.
Читаем дальше: "...на этапе начала строительства (сразу после получения разрешения на строительство) следующим образом:
- на 50% стоимости квартиры (25 т. евро) инвестор берёт кредит в турецком банке под 9% годовых сроком на 10 лет. Итого, выплаты за первый год составят 3,8 т. евро (2,2 тыс. на тело кредита и 1,6 тыс. на %). - 50% стоимости и дополнительные затраты (ок. 6%, итого: 25 + 3 = 28 т. евро) инвестор оплачивает за свой счёт."
Как известно, дьявол кроется в деталях. Здесь дьявол скрылся в цифре "3" - имеется ввиду 3 000 евро. Здесь спрятаны "комиссионные" риэлтора. Реальные затраты покупателя составляют 1 000 долларов США - проверено мною лично. В эту сумму входит одноразовый 4-х процентной налог на недвижимость, берется он от той суммы, в которую оценивает недвижимость САМ ПРОДАВЕЦ. Он может указать и 1 000 лир - тогда налог составит 40 лир - цену обычного ужина в ресторане Анталии. На практике продавец "не наглеет" и указывает примерно половину от продажной цены, тогда - как говорят в Турции - "Парламенто" (городской муниципалитет) не "придерется" к такой сделке купли-продажи. Вернемся к цифре 3000 евро. Реально сам турецкий риэлтор считает приемлемой за свои посреднические услуги цифру в 2000 лир или примерно 500 евро. Итого, убытки уже на этом этапе составляют 3000-500=2 500 евро.
Идем дальше.
"Подведём итоги. Затраты инвестора составили 31,8 тыс. евро: - 28 тыс. сразу; - 3,8 тыс. – платежи по кредиту в течение года. Оставшаяся задолженность = 23,4 тыс. евро (25 т. – 1,6 т. от тела кредита)."
Итак, считаем: переплата риэлтору за медвежью услугу составила 2 500 евро, переплата банку за кредит (какой, извините, дурак назовет себя "инвестором" если он покупает недвижимость за рубежом, не имея "на кармане" недостающих 25 000 евро??? Нищеброд?) составляет 3 800 евро. Итого только на этапе котлована убытки составили 2 500+3 800= 6 300 евро. Неплохо, да?
Читаем дальше: "Инвестиционная привлекательность в виде чистого дохода составит: 65(75) – 31,8 – 23,4 – 2,8(затраты при продаже) = 7 (17) тыс. евро Рентабельность составит от 22 % до 53,4%."
Это пример забавной арифметики. Учитель арифметики красными чернилами внесет исправления:
"Инвестиционная привлекательность в виде чистого дохода составит: 50 – 31,8 – 23,4 – 2,8(затраты при продаже) = - 8 (тыс.) евро. (обратите внимание: "минус"! Рентабельность составит... (ничего не составит)"
Вывод: покупать недвижимость в Турции выгодно только в таких случаях: - Вы меценат - и хотите поделиться деньгами с украинским или сидящем в РФ риэлтором. - для себя, любимого, особенно, если вы можете работать удаленно или имеете постоянный источник дохода в Украине, не требующий Вашего присутствия. - для своих детей любимых - имеют базу для дешевого приятно отдыха в Турции (например, вчера - 26 декабря 2017 - в Анталии днем было +25). - Вашей дочери КРУПНО повезло и она вышла замуж за турецкого парня; Вас будет принимать в гостях для возможности помощи в воспитании внуков. - Вы хотите получить легко и просто ВНЖ в другой стране. ВНЖ выдается в этом случае именно на основании владения недвижимостью в Турции. - Вы думаете, куда выгодно, полезно и приятно вложить не последние нахомяченные 50 000 евро.
P.S. Маленькие хитрости о том, куда потратить сэкономленные мною для Вас 6 300 евро: - полный комплект бытовой техники в квартиру - 2 кондиционера, огромный - последней модели - холодильник, посудомойка, стиралка и печка СВЧ "затянут" на сумму в 2 500 - 3 000 евро. Все - новое, последних моделей; советую LG, Samsung. - полный комплект новой мебели, включая диван-кровати, двуспальные кровати, кресла, ковры и матрацы последних моделей "затянут" на 1 500 - 2000 евро (мебель в кухне и прихожей уже установлена, такой стандарт сдачи квартир. Кроме того, никакой ремонт Вам не нужно делать - все квартиры сдаются с новым дизайнерским ремонтом. Перекраска стен в тон пеньюара жены - не в счет. - Остатка в (6 300-3000-2000)=1300 евро или примерно в 5 850 лир вам хватит на квартал приятного сытого времяпрепровождения.
справедливости ради, 26 декабря был и правда самый теплый день, но было +20, 25 разве что на сонце. а вчера и сегодня льют дожди круглосуточно. Не надо уподобляться риелторам и приукрашивать) про крупно повезло и турецкого парня я так понял это тонкий стеб так что ок))