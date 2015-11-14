Инвестиции в зарубежную недвижимость

Додано: Сер 27 гру, 2017 11:33

Антиинвестиции в зарубежную недвижимость

Приобретение недвижимости за рубежом, перепродажа или сдача в аренду с помощью горе-советчиков принесет гарантированный убыток.



"Поможем выбрать страну, объект недвижимости, проведение сделки. Без дополнительных затрат (комиссионных)."



Такие объявления не часто, но можно встретить.

Попробуем разобраться, где и как скрыт обман или "свой интерес".



Итак читаем:

"Возьмём для примера квартиру стоимостью 50 тысяч евро, которая покупается"

(указана реальная цена. На самом деле квартиры в Турции ЗАКОНЧЕННЫЕ строительством в доме, принятом в эксплуатацию (это очень важно) стоят 40 - 60 тыс. евро. Зачем покупать "воздух над котлованом" - совсем непонятно: изобилие квартир на продажу, которые "можно пощупать руками").

Читаем далее:

" После окончания срока строительства инвестор продаёт апартаменты и фиксирует прибыль."

(это первый обман. Реально сам риэлтор НИЧЕГО продать не может, но красиво пишет, что вы лично (как везунчик) продадите "после окончания срока строительства". Последние слова просто умиляют: После окончания срока строительства )



Читаем далее:

"За это время повышается и инвестиционная привлекательность: квартира растет (???) в цене на 30-50% и её стоимость составит 65-75 тыс. евро."



Это обман или самообман.

Никакая цена на квартиру реально не поднимется - рискну даже сказать НИ НА СКОЛЬКО.

Цена на квартиры в Турции за последние пару лет остались на одном и том же уровне в пересчете на валюту и поднялась в турецких лирах. Реально происходит следующее: за последние 2 года произошло ослабление курса турецкой лиры - ее "лихорадит". Ее курс по отношению к доллару падал до 4 лир за доллар зимой 2016/2017 и повышался до 3,35 летом-2017. Владельцы квартир корректировали цену продажи своей собственности, внося в нее элемент коррекции на цены на бензин, ДТ и инфляцию, которая по официальной статистике не превысила 1,5 процента.

Таким образом, если учесть, что срок строительства новых квартир не превышает 12 месяцев - никакого роста цены на заявленные "30-50%" не происходило и вряд ли произойдет. Потому озвученное "и её стоимость составит 65-75 тыс. евро." является неправдой.



Читаем дальше:

"...на этапе начала строительства (сразу после получения разрешения на строительство) следующим образом:



- на 50% стоимости квартиры (25 т. евро) инвестор берёт кредит в турецком банке под 9% годовых сроком на 10 лет. Итого, выплаты за первый год составят 3,8 т. евро (2,2 тыс. на тело кредита и 1,6 тыс. на %).

- 50% стоимости и дополнительные затраты (ок. 6%, итого: 25 + 3 = 28 т. евро) инвестор оплачивает за свой счёт."



Как известно, дьявол кроется в деталях. Здесь дьявол скрылся в цифре "3" - имеется ввиду 3 000 евро. Здесь спрятаны "комиссионные" риэлтора.

Реальные затраты покупателя составляют 1 000 долларов США - проверено мною лично.

В эту сумму входит одноразовый 4-х процентной налог на недвижимость, берется он от той суммы, в которую оценивает недвижимость САМ ПРОДАВЕЦ. Он может указать и 1 000 лир - тогда налог составит 40 лир - цену обычного ужина в ресторане Анталии. На практике продавец "не наглеет" и указывает примерно половину от продажной цены, тогда - как говорят в Турции - "Парламенто" (городской муниципалитет) не "придерется" к такой сделке купли-продажи.

Вернемся к цифре 3000 евро. Реально сам турецкий риэлтор считает приемлемой за свои посреднические услуги цифру в 2000 лир или примерно 500 евро.

Итого, убытки уже на этом этапе составляют 3000-500=2 500 евро.



Идем дальше.



"Подведём итоги. Затраты инвестора составили 31,8 тыс. евро:

- 28 тыс. сразу;

- 3,8 тыс. – платежи по кредиту в течение года.

Оставшаяся задолженность = 23,4 тыс. евро (25 т. – 1,6 т. от тела кредита)."



Итак, считаем: переплата риэлтору за медвежью услугу составила 2 500 евро, переплата банку за кредит (какой, извините, дурак назовет себя "инвестором" если он покупает недвижимость за рубежом, не имея "на кармане" недостающих 25 000 евро??? Нищеброд?) составляет 3 800 евро.

Итого только на этапе котлована убытки составили 2 500+3 800= 6 300 евро.

Неплохо, да?



Читаем дальше:

"Инвестиционная привлекательность в виде чистого дохода составит:

65(75) – 31,8 – 23,4 – 2,8(затраты при продаже) = 7 (17) тыс. евро

Рентабельность составит от 22 % до 53,4%."



Это пример забавной арифметики.

Учитель арифметики красными чернилами внесет исправления:



"Инвестиционная привлекательность в виде чистого дохода составит:

50 – 31,8 – 23,4 – 2,8(затраты при продаже) = - 8 (тыс.) евро. (обратите внимание: "минус"!

Рентабельность составит... (ничего не составит)"



Вывод: покупать недвижимость в Турции выгодно только в таких случаях:

- Вы меценат - и хотите поделиться деньгами с украинским или сидящем в РФ риэлтором.

- для себя, любимого, особенно, если вы можете работать удаленно или имеете постоянный источник дохода в Украине, не требующий Вашего присутствия.

- для своих детей любимых - имеют базу для дешевого приятно отдыха в Турции (например, вчера - 26 декабря 2017 - в Анталии днем было +25).

- Вашей дочери КРУПНО повезло и она вышла замуж за турецкого парня; Вас будет принимать в гостях для возможности помощи в воспитании внуков.

- Вы хотите получить легко и просто ВНЖ в другой стране. ВНЖ выдается в этом случае именно на основании владения недвижимостью в Турции.

- Вы думаете, куда выгодно, полезно и приятно вложить не последние нахомяченные 50 000 евро.



P.S. Маленькие хитрости о том, куда потратить сэкономленные мною для Вас 6 300 евро:

- полный комплект бытовой техники в квартиру - 2 кондиционера, огромный - последней модели - холодильник, посудомойка, стиралка и печка СВЧ "затянут" на сумму в 2 500 - 3 000 евро. Все - новое, последних моделей; советую LG, Samsung.

- полный комплект новой мебели, включая диван-кровати, двуспальные кровати, кресла, ковры и матрацы последних моделей "затянут" на 1 500 - 2000 евро (мебель в кухне и прихожей уже установлена, такой стандарт сдачи квартир. Кроме того, никакой ремонт Вам не нужно делать - все квартиры сдаются с новым дизайнерским ремонтом. Перекраска стен в тон пеньюара жены - не в счет.

- Остатка в (6 300-3000-2000)=1300 евро или примерно в 5 850 лир вам хватит на квартал приятного сытого времяпрепровождения.