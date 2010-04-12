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Додано: Чет 26 тра, 2016 14:21
Станом на сьогоднішній день в якому банку України і з якою комісією можна перевести в готівку іменний чек від гугла?
Додано: Чет 26 жов, 2017 16:56
Обналичить чек
Добрый день! Меня та же проблема! Могу я вас попросить номер телефона офиса что бы спросить подробную информацию!!! Заранее спасибо!
Додано: Чет 04 лип, 2019 20:28
Обналичить американский/именной чек
Все доброго времени суток! Оставлю тут свой опыт как обналичить именной пейчек. В 2018 году я участвовал в программе work and travel, в сентябре 2018 года компания которая занималась оформлением документов на программу сказала что в США изменились законы и теперь Налоги не вернуть... на самом деле можно, и присутствует много вариантов:
1. Если у вас остался американский банк аккаунт, то можно воспользоваться услугами компании TurboTax! Через них легко и быстро можно вернуть Налоги на свой банк аккаунт в америке, и обналичить в странах СНГ.
2. Если аккаунта нет, вам прийдется возвращать Налоги в именных чеках, тогда можно либо найти посредников в ВК в группах «подслушано work and travel” либо через irs.go самому заполнить декларацию.
После того как вам вернут чеки(а высылают их только на американский адрес, так что лучше иметь знакомых в америке) их можно обналичить либо через АМЕРИКАНСКИЙ пайпал (в нем есть функция cash a check, только прикол этой функции что она вычисляет GPS и соотвественно ей можно пользоваться только в штатах, то есть можно дать свой аккаунт друзьям в америке если они есть) либо отправить чеки в компанию us tax collect, эта компания занимается обналичиванием чеков. За свои услуги берет 30$+2.7% с каждого чека.
Спасибо за внимание, надеюсь кому то помог:)
Додано: Вів 28 вер, 2021 00:11
Re: ГДЕ ОБНАЛИЧИТЬ ИМЕННОЙ ЧЕК В УКРАИНЕ
У меня чек на возврат налогов от налоговой США, но в США сейчас не выдают тур визы — попасть туда не могу. В Англии с чеками США работают, но счет банковский там открыть может только резидент. В Германии похожая ситуация.
Кто-нибудь обналичивал такие чеки в Европе и тд?
Додано: Вів 05 жов, 2021 23:37
Выше же написали решение, это намного проще чем куда-то ехать
про вычисление жпс это чушь
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