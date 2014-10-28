Негосударственное накопительное страхование жизни

Досить часто, при спілкуванні з людьми на тему недержавного пенсійного забезпечення або страхування життя , чуєш : це — піраміда. Як правило , люди , які вішають цей ярлик , не до кінця , або зовсім , не розуміють суті свого , досить серйозного звинувачення. Перш за все, чому звучить слово «піраміда»? Сутність страхування життя непроста для розуміння і сприйняття , продукт – віртуальний , його не можна пощупати, попробувати на зуб , його можна тільки уявити. Коли уява пробуксовує, або людина «пливе» , тобто відчуває , що перестала розуміти , про що йде мова, включається захист, однією із форм якого є кліше : ЦЕ – ПІРАМІДА !
Давайте дійсно попробуємо розібратись : що таке – «піраміда »? Як працює механізм страхування життя ? І чому ці два поняття і «рядом не стоять» , тобто зовсім не мають ніякого відношення одне до одного ? З точки зору геометрії , піраміда – многогранник , одна грань якого довільний многокутник , а інші грані – трикутники, що мають спільну вершину.
Очевидно, що наші співбесідники мають на увазі піраміду не геометричну , а фінансову піраміду. За визначенням , фінансова піраміда – це , коли власник грошей віддає їх у розпорядження організаторів піраміди в обмін на можливість заробити за рахунок залучення до участі в піраміді грошей інших осіб і перерозподілу їх, в тому числі і на свою користь. Одним з класичних прикладів фінансової піраміди на всьому пострадянському просторі є МММ, причому, засновник її — С.П.Мавроді, цього і не скривав. Ознаками фінансової піраміди є : високі і надвисокі прибутки, обіцянки постійних доходів з мінімальними ризиками або з їх відсутністю, не ліцензовані постачальники цих послуг( тобто держава не приймає в цьому участь), складність в отриманні виплат і т.п. Ще один вид фінансової піраміди , це – схеми Понці ( за іменем італійського шахрая Карла Понці , який створив першу у світі фінансову піраміду в 1919 році в США). Основна відмінність схем Понці ві д звичайних пірамідальних схем в тому, що від інвестора приховують факт отримання ним прибутку лише за рахунок нових інвесторів , і не зобов’язують залучати нових ( цим займаються самі організатори).
Спільною рисою всіх пірамідальних схем є те , що всі залучені кошти не інвестуються ні в які обіцяні проекти , а просто перерозподіляються між учасниками піраміди згідно маркетингу , який придумали організатори , і як тільки потік «лохів», вибачте – інвесторів , спадає , проект швиденько закривається. В противагу, давайте розглянемо схему , як працює накопичення при довгостроковому (більше 10 років) страхуванні життя . Ми віддаємо наші кошти в управління страховій компанії (далі скорочено – СК) , яка займається страхуванням життя ( в Україні цей вид діяльності — ліцензований , ліцензії , які видаються , безстрокові). Інвестиційна група СК підшуковує привабливі інвестиційні проекти , які реалізовуються в Україні , і як правило , під гарантії уряду , вкладує наші кошти. Кожного року нам нараховуються відсотки , вони на рівні відсотків по банківським депозитам, іноді менші. Менші , тому що завдання СК зберегти купівельну спроможність грошей , взятих в управління, а не погоня за якомога більшим прибутком , але завжди на 3-5% більші від офіційного річного рівня інфляції в країні . Кожного року відсотки, зароблені за попередній рік капіталізуються, тобто нарахування йде за так званим «складним» відсотком » . Схема працює в усіх країнах світу, працює більше ста років.
З моєї точки зору , найбільшою гарантією того , що довгострокове страхування життя не є фінансовою пірамідою, є — участь в ньому держави. Держава в такі ігри не грає. Крім ліцензування , держава надає кожному , хто застрахував своє життя на 10 і більше років, податкову пільгу (ст.166 Податкового кодексу України) . При подачі декларації , перерозраховується податок з доходу фізичних осіб , і вам повертають 15% від вашого , відданого в управління СК , річного внеску , при умові , звичайно, що ви офіційно працевлаштовані, і сплачуєте податок з доходу фізичних осіб. Не чув, щоб держава відшкодовувала, хоча б якусь частину , тим хто інвестував в МММ, чи іншу фінансову піраміду.
Але , в все ж таки , « откуда дровишки»? Чому в багатьох людей виникає асоціація з пірамідою ? Знову ж, на мою думку, це зв’язано з тим , що багато страхових компаній працює через брокерів. А брокер в своїй роботі використовує систему продаж , яку називають мережевий (обо сітьовий ) маркетинг. І це не дивно, тому що, продажі через мережевий маркетинг в 4-8 разів більші , ніж прямі продажі. Страхова компанія оплачує брокеру комісійні за кожного полісованого клієнта . Якщо виникає питання – де СК бере на це кошти ? То це очевидно, по нашому законодавству 15% коштів, зароблених за рік від інвестування , залишається для роботи самій СК , в тому числі , і для виплати комісійних . Брокер же, оплачує своїм працівникам , згідно схеми, яка прописана в договорі про співробітництво , яка частково нагадує сітьовий маркетинг , в ній можна побачити і піраміду . Але скажіть мені , будь-ласка , чи має відношення схема оплати брокера своїм працівникам , до схеми, за якою працюють всі світові страхові компанії зі страхування життя , деякі з історією в не одне століття ? Очевидно , що не має. А тому , звертаюся до всіх , хто не хоче провести старість в бідності , відкладайте частину заробленого , страхуйте своє життя і Бог про вас не забуде.
Автор статьи: З повагою до всіх читачів, Микола Василенко yourcapital.com.ua
Часто люди совершенно неверно понимают смысл накопительного страхования жизни. Они думают, что страховка жизни нужна на случай смерти.
Это совершенно не так! Зачем же тогда страховать жизнь?
1. Полис накопительного страхования жизни — это копилка. Делая взносы определенное количество лет, люди создают себе капитал. Зачем? Вот жизнь человека с финансовой точки зрения:
Закончив обучение, человек зарабатывает первые деньги. С течением времени доход обычно растет, достигая максимальной отметки до завершения карьеры.
Затем наступает достойный возраст, который сопровождается переходом от достатка к скудной государственной пенсии. Это больно бьет человека. Чтобы жить в достатке в это время — нужен капитал. Причем очень большой. Но откуда он возьмется? Только за счет личных сбережений и инвестиций. Пока человек работает, нужно понемногу откладывать деньги для обеспечения своего будущего.
Именно так и работает договор (полис) накопительного страхования жизни. Открыв полис, человек делает взносы в течение всего срока действия договора. В результате создается капитал, который будет кормить человека в достойном возрасте.
Деньги, которые человек вносит по страховке, по окончании договора он получит обратно. Полис — это копилка.
2 . Полис — это безопасность. С кем могут случиться непредвиденные события, которые нарушают здоровье и влияют на работоспособность человека (подвернутая нога, ранение руки или др.)? С каждым человеком. Наверняка каждый может вспомнить такие примеры из своей жизни, или жизни своих близких. Иногда такие случаи серьезно мешают нам работать, лишая дохода. Случай несет огромную опасность для финансового благополучия наших семей.
Несчастный случай — это грабитель. Он может украсть Ваш годовой доход, и даже больше — уменьшается уровень доходов и одновременно увеличиваются расходы в связи с лечением. Замки бесполезны, решение одно — полис страхования жизни. Как он поможет? Произошел несчастный случай — полис предоставит страховую выплату. Эти деньги компенсируют потерянный доход, помогая восстановить здоровье.
Конечно нужно думать оптимистично, но можно спросить у любого в травмпункте, думал кто-то, что так будет? О несчастном случае вообще не нужно думать — надо быть финансово подготовленным к событиям, которые могут произойти с любым.
Нет страховки — в бюджете семьи может появиться огромная дыра. Жить без полиса — значит рисковать финансовым благополучием близких людей. Полис защитит от непредвиденных финансовых потерь Вас и Вашу семью.
Итог.
Полис страхования жизни — это копилка. С помощью накопительного страхования жизни люди создают свой ??капитал, чтобы в достатке жить в достойном возрасте, когда перестанут работать.
Одновременно полис защищает финансы человека. Случись беда — полис предоставит страховую выплату, помогая деньгами в сложный момент жизни. Выплата производится за счет страховой компании, а сбережения человека при этом останутся.
Поэтому смысл накопительного страхования жизни очень прост: полис — это защита и капитал. strahovaniezhizni.com
ТупУм 1.Поганий переклад, багато русизмів. 2.По суті - терміни страхування - великі (10-20 і більше років). В нашій державі на такий строк щось передбачити - нереально, тому і люди не поспішають вкладати "свої кровні". Тмм більше, якщо розрахунок - в гривні, то невідомо, якою буде купівельна спроможність гривні через 10-20 років. 3.Щодо вищого відсотка інвестиційного доходу від рівня інфляції - неправда, немає такої норми в з-ні У "Про страхування". 4."Банкопад" 2014-2015 р.р. не додав людям упевненості, що їх гроші ім повернуть, тим більше , що по д-рах страхування (життя в т.ч.) немає ФГВФО, який би гарантовано повертав якусь суму.
11 преимуществ страхования жизни, о которых многие не знают
Страхование жизни позволяет финансово защитить свое благополучие и сохранить капитал — и это то, что большинство знает о нем. Но, по сути, это лишь малая часть того, какие на самом деле преимущества имеет страхование жизни перед другими финансовыми инструментами.
Финансовая защита жизни и здоровья
Страхование жизни позволяет оставаться уверенным, что внезапное ухудшение здоровья в связи с серьезными заболеваниями или последствиями несчастного случая не обернется финансовым крахом для застрахованного и его семьи. Страховщик оперативно произведет страховую выплату, определенную договором страхования. Это может помочь клиенту получить качественную и своевременную медицинскую помощь, компенсировать отсутствие дохода и поддержать привычный уровень жизни.
Сбережения… даже на пенсию
Полис страхования жизни позволяет получить гарантированную выплату по окончании срока действия договора, а также дополнительный инвестиционный доход, который компания начисляет исходя из результатов своей деятельности. С помощью программы пенсионного страхования формируется капитал для получения дополнительных пенсионных выплат в течение запланированного периода. Причем застрахованный самостоятельно определяет размер своей будущей пенсии уже в момент заключения договора.
Выплата, превышающая взнос
Страховая выплата, в разы превышающая страховой взнос, позволит решить возникшие проблемы со здоровьем, обеспечит необходимыми денежными средствами для восстановления и реабилитации, а также поможет компенсировать потерю привычного дохода в период нетрудоспособности.
Гарантированная страховая сумма
Страховые выплаты по рискам программы страхования от несчастного случая, страхованию от опасных заболеваний или выплаты по любым другим дополнительным программам не уменьшают страховую сумму, которая будет гарантированно выплачена по факту дожития клиента до окончания срока страхования.
Освобождение от уплаты взносов
При выборе данной опции, в случае постоянной полной нетрудоспособности застрахованного, страхователь освобождается от уплаты дальнейших взносов, а договор страхования продолжит действовать в полном объеме.
Комфортный взнос
Взносы по договору страхования можно оплачивать сразу или вносить с удобной периодичностью: ежегодно, раз в полгода или ежеквартально. Подобный порядок позволяет клиенту, начав с небольших сумм, систематически формировать серьезный капитал без ущерба для бюджета.
Налоговый кредит
Люди, заключившие договор добровольного страхования жизни на срок не менее 5 лет, могут ежегодно получать налоговый кредит с суммы уплаченных по таким договорам страховых взносов.
Сохранность средств
Как правило, права на получение страховой выплаты не конфискуются и не подлежат аресту, не делятся при разводе. Все это выгодно отличает данную программу от других финансовых инструментов.
Особый порядок наследования
Уход из жизни застрахованного — страховой случай, предусмотренный договором. Выплату получит тот, кого выбрал сам страхователь в качестве выгодоприобретателя, либо его наследники, если выгодоприобретатель не был указан. Причем страховая компания в случае наступления смерти застрахованного выплачивает то, что клиент планировал накопить к концу действия договора, а не то, что он успел накопить до этого страхового случая.
Ускоренная процедура выплаты
В случае ухода из жизни застрахованного страховая сумма выплачивается выгодоприобретателю или наследникам, если выгодоприобретатель не был указан, в срок до 14 рабочих дней с момента предоставления им необходимого пакета документов в страховую компанию.
Надежное вложение финансовых средств
Деятельность страховых компаний подконтрольна Регулятору, который следит за тем, чтобы страховые компании неукоснительно соблюдали требования законодательства. Кроме того, возможности инвестирования, осуществляемого страховыми компаниями, закреплены законодательно. К вложению средств предъявлены очень жесткие требования, поэтому возможность банкротства компании практически исключена.
manko74 Что касается инвестиционного дохода, то в первой половине срока действия договора он действительно небольшой, больше доход составляет во второй половине срока действия договора, но что значительно уыеличивает страховую сумму, так это коэффициент инфляции. И я еще не слышала, чтобы страховая компания, которая работает более 100 лет в Европе не выплатила деньги после окончания срока действия договора или при страховом случае.
Diana B 1.Щодо компаній-страховиків, то серед них є і закордонні (США, Європа) і українські. Якщо іноземні "тримають престиж фірми", то стосовно укр. я не був би настільки впевнений, особливо якщо дивитися в перспективі на 20 і більше років (термін страхування). Законодавчих гарантій для страхувальника (як ФГВФО для банків) немає ніяких. 2.Щодо зростання суми виплати з урахуванням інфляції, то і вклади поступово теж треба індексувати на інфляцію. І якщо у випадку депозиту я знаю, який буде мій річний прибуток від тіла кредиту, то при інвестиційному доході страховика - не знаю
manko74 1. Я говорю только о иностранных страховых компаниях. Хочу также уточнить, что срок страхования жизни от 10 лет и больше. Хотя сейчас есть новая программа, которую можно рассматривать, как депозит на год или максимум на 5 лет с получением 100% дохода. В банках депозиты - это деньги "быстрого реагирования", которые можно снять при необходимости, но при смерти вкладчика, родственники смогут снять деньги через полгода, не раньше, и снимут только то, что положил вкладчик+оставшиеся %, а не 100% или 200%, или 300% страховой суммы в зависимости от причины смерти, + инвестиционный доход (ИД). И не важно, что сумма внесена только за пару лет. Подписывается договор со страховой компанией, по которому СК ОБЯЗАНА выплатить страховую сумму+ИД. У каждой страховой компании, которая занимается страхованием жизни, инвестиционной деятельностью более 100 лет, есть компании перестраховщики (Munich Re, Swiss Re и др.). Таже по Закону Украины и других стран, ни одна страховая компания,которая занимается страхованием жизни, инвестиционной деятельностью, не может объявлять себя банкротом, поэтому лицензии они получают бессрочные. Также плюс для тех, кто получает официальную з/п и имеет такой страховой полис, так это налоговая льгота, возврат НДФЛ. Отчет компания присылает каждые 3 месяца, как проходит проверка. 2. Что касается индексации то страховая сумма увеличивается на коэффициент инфляции, если этого хочет сам страхователь. Он может ежегодный страховой взнос не индексировать, тогда по окончанию договора получит свои вклады за все года+ инвестиционный доход. Но смысл в накоплении суммы побольше, к тому времени, как перестанет человек работать.