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Самые дорогие монеты Украины:
2 копейки - 500 долларов США

Самые дорогие монеты Украины: 2 копейки - 500 долларов США
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 15:49

какова их цена?

ТупУм
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:31

Есть много монет 92 года. Звоните 0951079580
sanyaboss21
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:58

5 000 гривен за
50к-6штук
25к-2штуки
10к-3штуки
sanyaboss21
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:04

  sanyaboss21 написав:5 000 гривен за
50к-6штук
25к-2штуки
10к-3штуки


То есть Вы готовы заплатить мне 5000 грн. что бы я забрал у Вас эти монеты? :)
В очередной раз повторяю, что вероятность найти редкую монету весьма невелика, этим профессионально занимаются коллекционеры, просматривая регулярно монет на тысячи гривень.
Поэтому пост типа продам 1 гривню белого цвета за 50 грн или Ваш - это просто флуд.
Давайте ценить время других людей, следящих за данной темой.
aleks-kiev
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  #<12
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