Самые дорогие монеты Украины: 2 копейки - 500 долларов США

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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Суб 30 гру, 2017 15:49
какова их цена?
ТупУм
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:04
То есть Вы готовы заплатить мне 5000 грн. что бы я забрал у Вас эти монеты?
В очередной раз повторяю, что вероятность найти редкую монету весьма невелика, этим профессионально занимаются коллекционеры, просматривая регулярно монет на тысячи гривень.
Поэтому пост типа продам 1 гривню белого цвета за 50 грн или Ваш - это просто флуд.
Давайте ценить время других людей, следящих за данной темой.
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