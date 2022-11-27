RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Нумізматика та Боністика
/
Куплю монеты СССР на вес !

Куплю монеты СССР на вес !
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:31

Есть 2 .5 кг 10 коп ссср

  vadima_grinishina написав:Добрый день. продаете несколько кг и по чем он у вас
Slava71
 
Повідомлень: 6
З нами з: 18.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:34

Есть 2.5 кг 10 коп ссср
Slava71
 
Повідомлень: 6
З нами з: 18.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:33

Re: Куплю монеты СССР на вес !

100 но кг
Slava71
 
Повідомлень: 6
З нами з: 18.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 07:03

3000 шт.1 коп 1976 г в штемп.блеске

Есть на продажу 3000 шт.монет штемпельный блеск 1 коп 1976
Mishanya1988
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:19

[quote="4483607:papaj7777"]Куплю монеты СССР на вес. 1 кг. - 75 гр.Пересылка моя.[/quote

Добрый день. Ещё покупаете монеты на вес?
firstfast999
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 13:07

papaj7777 их выгоднее на бронзу сдать как лом))) даже в то время (2018) :lol:
evgenii_martynenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 08.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 01:38

На чермете.за 1.5кг.дают 250грн!барыг на мыло!)))
vvitaha86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 22:34

Продам монеты

Добрый вечер, ещё покупаете? Есть примерно 10 кг
dkulakovskij523
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор, aleks-kiev

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Монеты
Vetal1992 » П'ят 24 лют, 2023 01:08
0 1236
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лют, 2023 01:08
Vetal1992
Золотые монеты 10$
denjanisfranklin » Нед 27 лис, 2022 20:17
0 1545
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 лис, 2022 20:17
denjanisfranklin
Определение монеты,республиканский денарий не
oleynik_artem_92 » П'ят 27 тра, 2022 19:40
0 1473
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 тра, 2022 19:40
oleynik_artem_92

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.