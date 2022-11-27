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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:31
Есть 2 .5 кг 10 коп ссср
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:33
Re: Куплю монеты СССР на вес !
100 но кг
Додано: Суб 18 вер, 2021 07:03
3000 шт.1 коп 1976 г в штемп.блеске
Есть на продажу 3000 шт.монет штемпельный блеск 1 коп 1976
Додано: Чет 03 лис, 2022 14:19
[quote="4483607:papaj7777"]Куплю монеты СССР на вес. 1 кг. - 75 гр.Пересылка моя.[/quote
Добрый день. Ещё покупаете монеты на вес?
Додано: Суб 05 лис, 2022 13:07
papaj7777 их выгоднее на бронзу сдать как лом))) даже в то время (2018)
Додано: Пон 26 чер, 2023 22:34
Продам монеты
Добрый вечер, ещё покупаете? Есть примерно 10 кг
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