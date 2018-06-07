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Самые дорогие монеты Украины: 2 копейки - 500 долларов США
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Суб 30 гру, 2017 15:49
ТупУм
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33s_t_a_l_k_e_r_3343
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:31
Есть много монет 92 года. Звоните 0951079580
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sanyaboss21
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:58
5 000 гривен за
50к-6штук
25к-2штуки
10к-3штуки
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sanyaboss21
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:04
sanyaboss21 написав:
5 000 гривен за
50к-6штук
25к-2штуки
10к-3штуки
То есть Вы готовы заплатить мне 5000 грн. что бы я забрал у Вас эти монеты?
В очередной раз повторяю, что вероятность найти редкую монету весьма невелика, этим профессионально занимаются коллекционеры, просматривая регулярно монет на тысячи гривень.
Поэтому пост типа продам 1 гривню белого цвета за 50 грн или Ваш - это просто флуд.
Давайте ценить время других людей, следящих за данной темой.
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aleks-kiev
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Додано: Сер 16 тра, 2018 18:16
Добрый день,поискала,нашла, а кому и как их теперь продать? 9 по 25 копеек 1992 года и 1 50 копеек 1992 года
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dianaartemenko
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Додано: Чет 17 тра, 2018 07:47
dianaartemenko написав:
Добрый день,поискала,нашла, а кому и как их теперь продать? 9 по 25 копеек 1992 года и 1 50 копеек 1992 года
В магазине примут без проблем.
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aleks-kiev
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Додано: Суб 02 чер, 2018 19:21
Сколько стоит 2 копейки 1993года выпуска,если что пишите
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marik1994p
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Додано: Суб 02 лют, 2019 23:22
Продам монети укр.и ссср
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panaitovdanj
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