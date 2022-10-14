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а от у Wise з минулого місяця, за кошти на рахунку що перевищують більше 3000 евро, буде стягуватись коміссія
Какая комиссия взимается за хранение крупных сумм на EUR-счете?
Мы обновляем наши расценки. С 19 апреля 2022 года лимиты хранения денег в евро изменятся:
Лимит на хранение средств без комиссий для пользователей личных профилей составляет 3000 евро, а для пользователей бизнес-профилей — 30 000 евро.
Ежегодная комиссия в размере 0,9% взимается за любую сумму в евро, превыщающую лимит на хранение без комиссии
Для наших существующих пользователей эти изменения вступают в силу в зависимости от региона. Узнайте ваш период уведомления здесь. Если вы уже зарегистрированы в Wise, до вступления в силу новых расценок действуют следующие условия:
Лимит на хранение средств без комиссий для частных клиентов составляет 15 000 евро, а для бизнес-клиентов – 70 000 евро.
Данные суммы включают в себя как средства, хранящиеся на EUR-счете, так и все средства в EUR, хранящиеся в ваших копилках.
тут нужно понимать что на паспорт беженца аккаунт регистрируется неполноценный, без всех функций доступных обладателям паспортов кошерных стран что касается депозитов, если брать евро там вроде как 0,1% как и у нас в банках поскольку ецб удерживает ключевую ставку неудивительно что вайс подобно швецарским банкам удерживает с толстосумов процент за хранение даже на таком несолидном сервисе что касается прочих национальных евро валют, там процент может быть выше, но без понимания какая в условной польше инфляция и чего ожидать от злотого через год туда вкладываться я бы не стал даже имею условный польский документ можно же банально застейкать на байбите надежнейший usdc под 5.5 и не волноваться...