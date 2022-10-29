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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 15 жов, 2022 06:19
Re: Revolut
Не факт
Додано: Суб 15 жов, 2022 08:42
Re: Revolut
Через нидерландский впн можно зарегистрироваться, но пополнять с гривневой карты никак. Только прогонять через валютный депозит.
Додано: Вів 18 жов, 2022 19:22
Re: Revolut
Додано: Сер 26 жов, 2022 17:49
Гривню на конвертаційний депозит на 3 місяці, по закінченню валюту на картку, а вже з неї -- на Револют.
До речі, хто підкаже, як проходить поповнення єврового Революта з єврової картки Монобанку? Обмеження, ліміти, комісії?
Додано: Суб 29 жов, 2022 15:13
Re: Revolut
Теж цікавився цим питанням, техпідтримка моно повідомила, що за поповнення через сторонній ресурс (в даному випадку револют) комісія зі сторони монобанку відсутня. Ліміти - 30т.грн/доба, 100т.грн/міс.
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