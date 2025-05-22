RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
«Нова пошта» має намір
відкрити банк з обмеженою...

«Нова пошта» має намір відкрити банк з обмеженою...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 23:47

«Нова пошта» має намір відкрити банк з обмеженою...

Пропонуємо до обговорення:
Ухвалений Верховною Радою закон дозволяє будь-якій компанії з великою мережею відкрити банк з обмеженою ліцензією. Це хоче зробити «Нова пошта».

Дивися повний текст
«Нова пошта» має намір відкрити банк з обмеженою ліцензією, — Гетманцев
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100517
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 23:47

А гавнянцев вирішив попіарітся на тому, до чого немає ніякого відношення.
salvydas
 
Повідомлень: 171
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україну чекає нова хвиля еміграції: що кажуть експерти
R2 » Вів 12 сер, 2025 21:51
2 584
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 сер, 2025 10:21
salvydas
Подвійне громадянство: що зміниться для тих, хто має...
R2 » Пон 23 чер, 2025 17:10
1 528
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 чер, 2025 17:10
hannabon76
ЄС має намір запровадити вищі мита на український...
R2 » Сер 14 тра, 2025 14:31
2 1290
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 тра, 2025 17:06
sklarslav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.