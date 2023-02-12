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Revolut
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 06:19

Re: Revolut

Не факт
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 08:42

Re: Revolut

Через нидерландский впн можно зарегистрироваться, но пополнять с гривневой карты никак. Только прогонять через валютный депозит.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 19:22

Re: Revolut

  anduzenko написав:Только прогонять через валютный депозит.
это как
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:49

  otshelnick1 написав:
  anduzenko написав:Только прогонять через валютный депозит.
это как

Гривню на конвертаційний депозит на 3 місяці, по закінченню валюту на картку, а вже з неї -- на Револют.

До речі, хто підкаже, як проходить поповнення єврового Революта з єврової картки Монобанку? Обмеження, ліміти, комісії?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 15:13

Re: Revolut

  M-Audio написав:До речі, хто підкаже, як проходить поповнення єврового Революта з єврової картки Монобанку? Обмеження, ліміти, комісії?

Теж цікавився цим питанням, техпідтримка моно повідомила, що за поповнення через сторонній ресурс (в даному випадку револют) комісія зі сторони монобанку відсутня. Ліміти - 30т.грн/доба, 100т.грн/міс.
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 15:42

Переказ на моно

Підкажіть, поповнення моно з картки Револют без комісії? І чи є ліміти?
dim.ua
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  #<12
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