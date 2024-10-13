|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 вер, 2025 11:01
Хто знає, чи можливо в приваті змінити картку для виплат ОВДП. Я перший раз обрав універсальну, тепер постійно вона
Додано: Чет 18 вер, 2025 13:19
Так, для цього необхідно внести зміни до анкети рахунку в цінних паперах. Для цього зверніться до співробітників Департаменту з обслуговування та зберігання цінних паперів на email custodian@privatbank.ua.
У листі надайте наступні дані:
- ПІБ
- РНОКПП (ІПН)
- реквізити рахунку банківської картки у форматі IBAN, на яку бажаєте одержувати виплату
Спеціаліст Банку підготує необхідні документи та разом з інструкцією з підписання відправить вам на електронну пошту.
Додано: Чет 18 вер, 2025 13:37
по можливості не продавайте овдпшки куплені через дію в укргазбанке
такої кількості паперу я до сьогодні не бачив
Додано: Чет 18 вер, 2025 14:07
Додано: Чет 18 вер, 2025 14:51
щоб просто продати овдп які купили в пару кліків в дії, треба 2 відвідування відділення, 4 дні ті підписи на величезній кількості паперу - тому якщо розглядається продаж овдп раніше строку то укргазбанк не найкращій вибір
